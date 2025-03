Worms – Auszeichnung des Begabtenstipendiums der Stipendienstiftung Rheinland-Pfalz für Meris Kengne Tala

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Begabtenstipendium der Stipendienstiftung Rheinland-Pfalz zeichnet herausragende Wirtschaftsinformatik-Studentin der Hochschule Worms aus

Meris Kengne Tala, eine engagierte und ambitionierte Studentin im 5. Semester des Bachelorstudiums Wirtschaftsinformatik, erhält das Begabtenstipendium der Stipendienstiftung Rheinland-Pfalz 2025– eine Anerkennung für ihre außerordentlichen Leistungen, ihren unermüdlichen Einsatz und ihre beeindruckende interkulturelle Kompetenz.

Ein Weg der Transformation und des Engagements

Vor zwei Jahren trat Frau Kengne Tala eine Reise an, die ihr Leben grundlegend veränderte. Der Schritt aus Kamerun nach Deutschland bedeutete für sie weit mehr als das Erlernen einer neuen Sprache oder das Kennenlernen einer fremden Kultur – sie eröffnete die Möglichkeit, ihre Leidenschaft für Wirtschaftsinformatik in Deutschland zu verfolgen. Als erste in ihrer Familie, die ein Universitätsstudium aufnahm, lernte sie früh, Herausforderungen entschlossen zu meistern und sich zielstrebig neuen Gegebenheiten anzupassen.

Seit ihrer Ankunft in Deutschland verfolgt Meris Kengne Tala ihr Studium mit großem Engagement. Trotz anfänglicher Hürden fasste sie schnell Fuß – unterstützt durch ihre bereits in der Schulzeit erworbenen Deutschkenntnisse. Im Anschluss an das Abitur besuchte sie noch ein Sprachzentrum um das Deutsch noch mehr auszubauen. Ihre herausragenden Ergebnisse in verschiedenen Modulen, spiegeln ihren Entwicklungswillen, Fleiß und ihr Organisationstalent wider. Gleichzeitig bereitet sie sich mit praktischen Workshops zu BPMN, Camunda, SAP und innovativen Präsentationstechniken optimal auf die berufliche Praxis vor.

Gesellschaftliches Engagement und soziales Miteinander

Neben dem Studium zeigt Frau Kengne Tala ein außerordentliches soziales Engagement. Als aktives Mitglied des Afrikanischen Vereins von Worms organisiert und nimmt sie regelmäßig an Veranstaltungen teil und unterstützt ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen als BWL-Tutorin – sowohl in Deutsch als auch in Französisch. Ihre Tätigkeit als Tutor und Nachhilfelehrerin verdeutlicht ihren Einsatz, Wissen weiterzugeben und Sprachbarrieren zu überwinden. Zudem engagiert sie sich freiwillig an der Hochschule Worms und bringt sich aktiv in das studentische Miteinander ein.

Ihre fachlichen Leistungen und ihr kooperativer Arbeitsstil haben bereits die Anerkennung ihrer Lehrenden gefunden. In den Modulen „Wissenschaftliche Präsentation und Kommunikation” sowie „Geschäftsprozessmanagement” wurde stets hervorgehoben, dass neben den Noten vor allem der Entwicklungswille, das Engagement und das gezeigte Potenzial von Frau Kengne Tala zählen. Das Begabtenstipendium bietet ihr die einmalige Chance, sich voll auf ihr Studium zu konzentrieren, und unterstützt sie in einer angespannten finanziellen Situation.

Kreativität als Ausgleich

Neben ihrem akademischen und sozialen Engagement findet Meris Kengne Tala auch Zeit für ihre kreative Ader. In ihrer Freizeit kreiert sie die wundervollsten Torten, deren geschmackliche Kompositionen jeden Anlass veredeln. Dieses Hobby dient ihr nicht nur als willkommene Ablenkung, sondern zeigt auch, wie vielseitig und kreativ sie ihre Talente einsetzt.

Ausblick

Mit Blick auf die Zukunft plant Meris Kengne Tala ein Auslandssemester in Dänemark oder England und möchte ihre Englischkenntnisse weiter ausbauen und natürlich ist nach dem Bachelorabschluss noch ein Masterstudium geplant. Ihr beispielhafter Einsatz im Studium und in der Gesellschaft macht sie zu einem Vorbild für viele junge Menschen, die sich auf ihrem Weg in ein erfolgreiches Berufsleben orientieren. Dies Stipendium ermöglicht ihr ihre akademische und persönliche Entwicklung weiter voranzutreiben – ein Gewinn für die gesamte Gemeinschaft.

Dank der Unterstützung des Landes kann die Stipendienstiftung mit ihren Förderlinien kontinuierlich Studierende an rheinland-pfälzischen Hochschulen und Universitäten fördern und unterstützen. So wurden auch in diesem Jahr wieder Mittel für begabte Studierende ausgeschrieben, die sich in besonderer Weise durch ehrenamtliches Engagement auszeichnen. Das mit insgesamt 3.600 Euro dotierte Stipendium wird vom Sachgebiet Studientische Angelegenheiten der Hochschule Worms jährlich vergeben.

Bildunterschrift: Die Stipendienstiftung Rheinland-Pfalz würdigt mit dieser Auszeichnung individuelle Leistungen sowie Engagement, Verantwortung und Gemeinschaftssinn.

Fotografin / Dorothea Hoppe-Dörwald