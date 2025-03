Speyer – Räumungsübung im Rahmen der Frühjahrsmesse 2025: Statistinnen und Statisten gesucht

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der Frühjahrsmesse 2025 auf dem Festplatz in Speyer wird der Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer am Dienstag, 8. April 2025, erstmalig eine Räumungsübung durchführen.

Hierfür wird die Teilnahme von Statist*innen ab 18 Jahren benötigt, damit die Großübung unter möglichst realistischen Bedingungen erprobt werden kann.

Alle Übungsteilnehmenden können in dieser Zeit kostenfrei die Fahrgeschäfte nutzen und erhalten überdies nach Übungsende eine vergünstige Bratwurst auf dem Festgelände.

„Eine Übung dieser Art ist in Speyer erstmalig. Mit der Durchführung einer solchen Großübung wollen wir das Bewusstsein für die Bedeutsamkeit von Sicherheit bei Großveranstaltungen stärken, über die Sicherheitsvorkehrungen informieren und zudem die Veranstaltungsleitung sowie den Koordinationskreis auf zukünftige mögliche Herausforderungen vorbereiten.

Mit Ihrer Teilnahme als Statistin oder Statist können Sie also einen wichtigen Beitrag zu den Themen Veranstaltungssicherheit sowie Brand- und Katastrophenschutz in Speyer leisten – und spannend ist diese außergewöhnliche Erfahrung zudem allemal“, motiviert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler die Bürger*innen zur Teilnahme an der Übung.

Wer volljährig und sowohl geistig als auch körperlich in der Lage ist, an der Räumungsübung mitzuwirken, kann sich unter www.bks-portal.rlp.de anmelden. Der direkte Link zum Anmeldeformular ist unter www.speyer.de/räumungsübung abrufbar.

Auch Menschen mit Beeinträchtigung sind herzlich zur Teilnahme eingeladen, möglichst in Begleitung von Betreuungspersonen.

Minderjährige dürfen nur in Begleitung eine*r Erwachsenen, die*der zur Ausübung der Aufsichtspflicht berichtigt ist, teilnehmen.

Das Festgelände der Frühjahrsmesse öffnet am 8. April 2025 bereits um 10.30 Uhr. Bis dahin sollten sich die Statist*innen auf dem Festplatz eingefunden haben und können sich fortan frei auf dem Gelände bewegen. Bis 12 Uhr haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, die Fahrgeschäfte kostenfrei zu nutzen. Im Verlauf der Übung wird ein Räumungsalarm für das Veranstaltungsgelände ausgelöst und den damit verbundenen Anweisungen ist Folge zu leisten.

Als kleines Dankeschön für die Unterstützung erhalten die Statist*innen nach der Übung zwischen 12 und 13 Uhr eine vergünstigte Bratwurst im Biergarten der Firma Barth.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass während der Veranstaltung zu Dokumentationszwecken sowie im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Foto- und Videoaufnahmen angefertigt werden.

Fragen können per E-Mail an fruehjahrsmesse@feuerwehr-speyer.org gerichtet werden.

