Speyer – 443. Speyerer Frühjahrsmesse

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Vom 4. bis 21. April 2025 verwandelt sich der Festplatz zu einem bunten Messetreiben. Zusätzlich zu einer großen Zahl an attraktiven Fahrgeschäften erwartet die Besucher*innen eine Fülle an kulinarischen Angeboten.

Erleben Sie eine familienfreundliche Fahrt auf dem Riesenrad. Fahrspaß für Groß und Klein

bieten die Rundfahrgeschäfte sowie der Automatik-Skooter. Sollten Sie den Nervenkitzel

suchen, dann empfehlen wir eine Fahrt mit unserer Hochfahrattraktion. Zusätzlich zu

zahlreichen Geschäften, die Kinderherzen höher schlagen lassen, wird eine Belustigungsanlage

für viel Spaß und gute Laune sorgen.

Außerdem gibt es viele Möglichkeiten an den Ball -, Pfeil-, Ringwurf- sowie Los-Geschäften

oder mit Angelspiel und Schießwagen das eigene Geschick unter Beweis zu stellen.

Die gemütlichen Biergärten und Imbissbetriebe laden mit rund 600 Sitzplätzen zum Verweilen

ein. Für den Nachtisch sorgen Süßwaren-, Eis- und Crêpewagen mit vielen Möglichkeiten zum

Naschen. Die Verkaufsgeschäfte laden zum Bummeln über den Festplatz ein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

 Täglich von 14 bis 22 Uhr

 Freitags, samstags und an Tagen vor Feiertagen von 14 bis 23 Uhr

 Sonntags und an Feiertagen von 12 bis 22 Uhr

 An Karfreitag, 18. April 2025, bleibt die Messe geschlossen.

Neu mit dabei (alphabetische Reihenfolge):

 Lenny Bügler, Sandspiel

 Alvan Heinen, Pizza

 Mara Lanser, Aperol Spritz Bar

 Stefan Mostart, Samba

 Jason Weinheimer, Baumstriezel

 Freddy Zinnecker, Hotel Edelweiss

Insgesamt stehen auf der Frühjahrsmesse 62 Geschäfte.

Eröffnung:

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler wird die 443. Frühjahrsmesse am Freitag, 4. April 2025, auf dem

Festplatz eröffnen.

Der Messerundgang beginnt um 18 Uhr und wird begleitet durch die Waldsemer Gasserassler.

Die Eröffnung findet um 18.30 Uhr durch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler mit dem Eichbaum-Fassbieranstich im Biergarten der Fa. Barth statt.

Beim Einzug in den Biergarten wartet auch schon unsere Stadtjugendkapelle auf die zahlreichen Gäste,

um ordentlich einzuheizen.

Programmpunkte und Aktionen:

 Zur Eröffnung bieten wir allen Besucher*innen der Frühjahrsmesse ein Messetasting an. Im

Zeitraum von 17.30 bis 18 Uhr können alle Fahrgeschäfte für 1 Euro pro Person genutzt

werden.

 Samstags (5. April, 12. April und 19. April 2025) ab 15 Uhr laufen die Kinderhelden/-idole auf

der Speyerer Messe. Kinder, ob Groß oder Klein, haben Gelegenheit, Fotos zu machen.

 Am Sonntag, 6. April 2025, um 15 Uhr lädt Stauferkaiser Friedrich II. – alias Gästeführer Frank

Seidel – zur historischen Führung durch die Speyerer Messe- und Marktgeschichte ein.

Die Zeitreise durch acht Jahrhunderte vermittelt unter anderem einen Einblick in die Geschäfte

der Händler*innen und deren Waren sowie der Schausteller*innen und ihrer Darbietungen.

Die Führung beginnt auf dem Geschirrplätzel am Jakobspilger und endet nach etwa einer

Stunde auf der Speyerer Frühjahrsmesse. Kaiser Friedrich II. erzählt, was sich aus seiner im Juli

1245 erteilten Erlaubnis, eine Messe in Speyer abzuhalten, entwickelt hat.

Tickets sind in der Tourist-Info erhältlich. Der Preis pro Person beträgt 15 Euro und inkludiert

die Führung sowie ein Essen und ein alkoholfreies Getränk auf der Messe). Der Erlös wird

traditionsgemäß einem sozialen Zweck beziehungsweise einer sozialen Einrichtung in Speyer

zugeführt. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Schaustellerverband Speyer e.V.

und mit Gästeführer Frank Seidel statt.

 Montags (7. April, 14. April und 21. April 2025) von 15 bis 18 Uhr können sich die Kinder am

Riesenrad kostenfrei schminken lassen.

 Dienstags (8. April und 15. April 2025) heißt es von 15 bis 18 Uhr: An die Bastelsachen, fertig,

los! Denn gegenüber dem Biergarten der Fa. Barth können Kinder kostenfrei basteln. Hier ist

für jede Altersgruppe etwas dabei.

 Mittwochs (9. April und 16. April 2025) locken ermäßigte Fahrpreise an den Fahrgeschäften

und an den Verkaufsständen ganztägig zum Familientag.

 Am Donnerstag, 10. April 2025, von 17 bis 20 Uhr findet Backstage Tour mit einem Blick hinter

die Kulissen der Speyerer Messe statt. Die Backstage Tour ist bereits ausgebucht.

 Am Freitag, 11. April 2025, ab 17 Uhr sorgt eine Feuershow für eine magische Atmosphäre.

Lassen Sie sich von beeindruckenden Flammeneffekten und spektakulären Bewegungen

verzaubern – ein Highlight für die ganze Familie!

 Am Sonntag, 13. April 2025, ab 15 Uhr können Sie in die zauberhafte Welt der Seifenblasen

eintauchen! Eine Seifenblasenshow mit schillernden riesigen Seifenblasen und einer

fantasievollen Darbietung bringt die ganze Familie zum Staunen.

 Am Donnerstag, 17. April 2025, ab 15 Uhr stellen wir uns unter dem Motto Rummel Rallye für

Familien die Frage: Wer wird der Speyerer Rummel Rallye-Meister auf der Frühjahrsmesse

2025? Lustige Spiele in Teamarbeit rund um das Thema Kirmes warten auf die Teilnehmenden.

Der Wettbewerb findet zum ersten Mal statt.

Um Anmeldung per E-Mail an veranstaltungen@stadt-speyer.de wird gebeten.

 Am Ostersonntag, 20. April 2025, findet bereits zum siebten Mal die große Ostereiersuche für

Kinder auf dem Messplatz statt. Es werden rund 2.000 Ostereier auf der Frühjahrsmesse

verteilt, die ab 14 Uhr gesucht werden dürfen.

Auch in diesem Jahr werden drei goldene Eier versteckt. Jedes Kind, das ein solches Ei findet,

erhält am selben Tag einen VIP-Pass für die Frühjahrsmesse.

Geschäftseinweihung:

Familie Freddy Zinnecker steht mit seinem Laufgeschäft „Hotel Edelweiss“ erstmalig auf der Speyerer

Frühjahrsmesse. Am Donnerstag, 3. April 2025, findet um 15 Uhr hierzu die Einweihung mit Segnung

durch den Schaustellerpfarrer Martin Fuchs statt.

Räumungsübung:

Im Rahmen der Frühjahrsmesse 2025 auf dem Festplatz in Speyer wird der Brand- und

Katastrophenschutz der Stadt Speyer am Dienstag, 8. April 2025, erstmalig eine Räumungsübung

durchführen. Es wird das Räumen einer Großveranstaltung so realitätsnah wie möglich erprobt. Hierzu

wird die Speyerer Frühjahrsmesse ausnahmsweise bereits um 10.30 Uhr öffnen.

Bis 12 Uhr haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, die Fahrgeschäfte kostenfrei zu nutzen. Im

Verlauf der Übung wird ein Räumungsalarm für das Veranstaltungsgelände ausgelöst und den damit

verbundenen Anweisungen ist Folge zu leisten.

Als kleines Dankeschön für die Unterstützung erhalten die Statist*innen nach der Übung zwischen 12

und 13 Uhr eine vergünstigte Bratwurst im Biergarten der Firma Barth.

Statist*innen können sich unter www.bks-portal.rlp.de anmelden. Der direkte Link zum

Anmeldeformular ist unter www.speyer.de/räumungsübung abrufbar.

Veranstaltungssicherheit:

In Zusammenarbeit mit der städtischen Feuerwehr, dem Ordnungsamt, der Polizei, Vertreter*innen

der Stadt Speyer wurde ein umfangreiches Sicherheitskonzept entwickelt.

In diesem Sicherheitskonzept geht es vorrangig um bauliche, technische, organisatorische und

kommunikative Maßnahmen für den Fall, dass ein Ereignis eintritt, welches den normalen Ablauf der

Veranstaltung verändert oder beeinträchtigt. Dies beginnt bei Unwetter und reicht bis zur Errichtung

einer Ersatzbeleuchtung im Falle eines Stromausfalls.

Ziel der umfangreichen Sicherheitsplanung ist es, mögliche Risiken in der Durchführung der

Frühjahrsmesse zu minimieren. Hierbei wurden verschiedene Pläne für entsprechende Szenarien

entwickelt, Verantwortlichkeiten festgelegt, Personaleinsätze geplant, Verkehrsregelungen getroffen

und Kommunikationswege abgestimmt.

Die Beteiligten haben verschiedene Planungsgrundlagen der vergangenen Jahre aufgearbeitet, Fazit

gezogen und einige notwendige Neuerungen entwickelt. Dazu gehören beispielsweise

Durchfahrtssperren während des Veranstaltungsbetriebs. So werden, wie auch in den vergangenen

Jahren, mobile Sperren der Stadt Speyer eingesetzt. Ein unbefugtes Befahren des

Veranstaltungsgeländes während der Öffnungszeiten der Frühjahrsmesse wird somit verhindert.

Wie bereits bei der Herbstmesse kommen sogenannte „Notlicht- und Durchsageinseln“ zum Einsatz.

Die Funktion der Notbeleuchtung sowie Durchsagemöglichkeit für sicherheitsrelevante Informationen

wird im Notfall eingesetzt.

Ebenfalls wird die Möglichkeit eines Themen-Abos über die kostenlose KATWARN-

App zur Verfügung stehen. Nach dem Abscannen des entsprechenden QR-Codes

können Besucher*innen das Thema „Frühjahrsmesse Speyer 2025“ abonnieren und

erhalten somit aktuelle Mitteilungen der Veranstaltungsleitung direkt über die App.

Der Sanitätsdienst wird durch den Arbeiter-Samariter-Bund übernommen. Die Einsatzstelle befindet

sich am Veranstaltungseingang zur Geibstraße.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer