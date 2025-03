Schifferstadt – CDU Rhein-Pfalz-Kreis bestätigt Führungsteam – Patrick Poss mit 90 % als Kreisvorsitzender wiedergewählt

Rhein-Pfalz-Kreis / Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Beim Kreistag der CDU Rhein-Pfalz-Kreis am 18. März in Schifferstadt wurde Patrick Poss mit einer deutlichen Mehrheit von 90 % erneut zum

Kreisvorsitzenden gewählt. Auch seine bisherigen Stellvertreter – Manfred Gräf, die Lambsheimer Ortsbürgermeisterin Barbara Eisenbarth-Wahl und der Wahlkreis-Sieger des Wahlkreises 206, Sertac Bilgin – wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Neben der Wahl des Vorsitzes wurde auch das erweiterte Vorstandsteam gewählt. Neue und bewährte Kräfte setzen sich künftig für eine starke CDU im Rhein-Pfalz-Kreis ein:

• Schatzmeister: Rainer Zotz

• Schriftführerin: Lara Biello

• Mitgliederbeauftragter: Maxim Wagner

• Pressesprecherin: Yvonne Wittmann

• Digitalbeauftragte: Nicole Becker

• Jubiläumsbeauftragte: Regina Wahl

• Social-Media-Beauftragter: Benjamin Schlosser

• Zwölf Beisitzer komplettieren das Team:

Werner Baumann‘

Bärbel Buschbacher

Laura Ehm

Harald Hörhammer

Michael Knebel

Maik Krause

Tanja Mies

Lars Pletscher

Felix Rheinfrank

Wilfried Röther

Norbert Schwarz

Georg Zwilling

In seiner Rede betonte Patrick Poss, dass die vergangene Wahlperiode von wichtigen personellen Entscheidungen geprägt war. Besonders hervorzuheben ist die Wahl von Volker Knörr zum neuen Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises am vergangenen Wochenende – ein Erfolg, der die CDU weiter stärkt.

Ein weiteres Thema war die Bundestagswahl, bei der Sertac Bilgin den Wahlkreis 206 gewann, jedoch aufgrund der Wahlrechtsreform nicht in den Bundestag einziehen konnte. „Dieses Ergebnis zeigt unsere Stärke vor Ort, doch die Auswirkungen der Reform sind für uns bitter“, erklärte Poss.

Bereits jetzt richtet die CDU ihren Blick auf die Landtagswahl am 22. März 2026 sowie die im letzten Jahr stattgefundene Kreistagswahl, bei der die CDU die Anzahl ihrer Mandate halten und prozentual sogar leicht zulegen konnte. „Wir haben die Liste so aufgestellt, dass alle Gemeindeverbände und freien Gemeinden eine realistische Chance auf einen Sitz im Kreistag haben – und dieses Ziel haben wir erreicht“, betonte Poss.

Die neue Kreistagsfraktion ist zudem deutlich verjüngt, und es ist gelungen, die Bürgermeister noch stärker in die Fraktionsarbeit einzubinden.

„Mit einem engagierten Team und einer guten Mischung aus Erfahrung und neuen Impulsen werden wir die Zukunft des Rhein-Pfalz-Kreises aktiv gestalten“, so Poss abschließend.

Die CDU Rhein-Pfalz-Kreis dankt allen Mitgliedern für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung und blickt mit Zuversicht auf die Zukunft.

Quelle: CDU-Rhein-Pfalz-Kreis |