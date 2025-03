Mannheim – IHK-Umfrage zu verkaufsoffenen Sonntagen 2025

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Verkaufsoffene Sonntage von März bis November

Die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) betont die Bedeutung von verkaufsoffenen Sonntagen und ihre große Beliebtheit im IHK-Bezirk. „Ein verkaufsoffener Sonntag bereichert Innenstädte um ein außergewöhnliches Shopping-Erlebnis. Daher ist die Entscheidung, in der Mannheimer City dieses Jahr an zwei Wochenenden verkaufsoffene Sonntage durchzuführen, eine gute Nachricht für den Einzelhandel, die Gastronomie und die gesamte Innenstadtwirtschaft. Der Beschluss, den wir sehr unterstützen, zeigt zudem, dass der Mehrheit der Gemeinderäte bewusst ist, wie wichtig gute Rahmenbedingungen für die Innenstadtwirtschaft sind. Die besonderen Öffnungszeiten von 13:00 bis 18:00 Uhr gehören dazu, denn sie schaffen für Mitarbeiter sowie Kunden eine entspannte Atmosphäre“, erklärt IHK-Präsident Manfred Schnabel.

Die jährliche Umfrage unter allen 83 Kommunen des IHK-Bezirks Rhein-Neckar hat ergeben, dass auch in diesem Jahr wieder in mehr als 30 Städten und Stadtteilen verkaufsoffene Sonntage durchgeführt werden. Während Kunden entspannt durch die Geschäfte schlendern, gewinnen lokale Händler an Sichtbarkeit und erreichen neue Zielgruppen.

In Baden-Württemberg sind drei verkaufsoffene Sonntage pro Jahr an einem Standort möglich. Die IHK Rhein-Neckar ermutigt die Akteure vor Ort, davon Gebrauch zu machen. Insgesamt gibt es über 65 verkaufsoffene Sonntage in den Innenstädten, Stadtteil- und Ortszentren des IHK-Bezirks Rhein-Neckar. Wann und wo verkaufsoffene Sonntage stattfinden, finden Sie unter: www.ihk.de/rhein-neckar/sonntage

Anlass ist die gestrige Entscheidung des Mannheimer Gemeinderates, dieses Jahr zwei verkaufsoffene Sonntage durchzuführen.

