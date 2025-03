Mainz – Statement von Gordon Schnieder zur Abstimmung im Bundestag

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Länderspiel vom Viertelfinale in der Nations League zwischen Italien und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Mailand wird am Donnerstag, 20. März um 20.45 Uhr, live im ARD-Fernsehen übertragen. Die Vorberichterstattung des Länderspiel-Klassiker im San Siro-Stadion beginnt bereits ab 20.15 Uhr in der ARD. Kommentiert wird das Spiel von Tom Bartels, als ... Mehr lesen »