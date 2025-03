Ludwigshafen – Sperrung der #B37 wegen Sanierung der Abfahrtsrampe in Richtung Stadtmitte

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits angekündigt wird ab Montag, 24. März bis voraussichtlich Freitag, 31. Oktober 2025 im Zuge der Sanierung der Weißen Hochstraße (B37) die Abfahrtsrampe Dammstraße aus Fahrtrichtung Bad Dürkheim in die Innenstadt voll gesperrt.

Da die Abfahrtsrampe die letzte verbleibende Möglichkeit darstellt, von der B37 abzufahren, muss die B37 damit bereits in Höhe der Bruchwiesenstraße für den Fließverkehr voll gesperrt werden. Weiterhin ist es erforderlich, die Zufahrt zur B37 in Fahrtrichtung Stadtmitte aus Fahrtrichtung Bruchwiesenstraße ebenfalls voll zu sperren.

Es wird jederzeit möglich sein, Ziele in der Innenstadt und in Mannheim über die Hochstraße Nord (B44) zu erreichen. Verkehrsteilnehmer*innen, die keine Ziele im Innenstadtbereich anfahren möchten, umfahren während der Bauarbeiten das Stadtgebiet über die B9 und die Autobahnen A6 und A61.

Die Stadt bittet Verkehrsteilnehmer*innen um Verständnis für die notwendigen Arbeiten und empfiehlt, gegebenenfalls alternative Routen zu wählen, um mögliche Verzögerungen zu vermeiden. Für weitere Informationen steht Dieter Jung von der Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen (BPG) unter Telefon 0621 504-6686 zur Verfügung.

Quelle Stadt Lu

