Ludwigshafen – Pfalzbau Bühnen: Nächste Ausgabe von “Wort und Wein” am 28.03.2025

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Wort & Wein: Dem Wolf auf der Spur – Kaum ein Tier ist in den Büchern so präsent wie der Wolf. Als blutrünstiges Raubtier oder auch als Dummkopf bevölkert er Märchen, Fabeln, Novellen, ganze Romane. Lebendig war dieses mythenumwobene Wesen in unseren Regionen mehr als 150 Jahre lang gar nicht anzutreffen. Der Mensch hatte ganze Arbeit geleistet bei seinem Plan, den vermeintlichen Feind auszurotten. Seit den 1990er Jahren aber ist der Wolf zurück in Deutschland – eupho-risch begrüßt von den einen, von den anderen mit Skepsis und wachsender Ablehnung wahrgenommen.

Am Freitag, 28.3.2025 um 19.30 Uhr begibt sich das vierte Wort & Wein in dieser Spielzeit auf seine Fährte. Die Schauspielerin Josephine Thiesen präsentiert den Wolf als literarisches Sujet. Professor Georg Alpers, Direktor des Otto-Selz-Instituts in Mannheim, geht im Gespräch mit Intendant Tilman Gersch der Angst vor dem Wolf auf den Grund. Aus Neustadt kommt der Förster und Großkarnivorenbeauftragte Jens Bramenkamp zum Faktencheck.

Dazu wird Wein vom Winzer Wolf aus Ungstein gereicht. Das Ungsteiner Familienweingut von 1791 wird gegenwärtig von Michael Wolf und seiner Frau Marta geführt. Gemeinsam mit einem jungen Team sehr gut ausgebildeter Winzer und Önologen bewirtschaften sie knapp 19 ha Rebfläche auf nachhaltige ressourcenschonende Art nach ganzheitlichen Grund¬sätzen. Traditionsbewusstsein paart sich mit Lust am Experiment, weshalb die Wolf-Weine kontinuierlich auf hohem qualitativen Niveau bleiben und es stetige Weiterentwicklungen des Portfolios gibt. Dafür wurde das Weingut vielfach ausgezeichnet, zuletzt im Dezember 2024 mit dem Staatsehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz.

Es sind nur noch wenige Restkarten verfügbar.

Einheitspreis 22 € (inkl. drei Weinproben), Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Theater im Pfalzbau