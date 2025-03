Ludwigshafen – MdB Schreider: Ja zur Grundgesetzänderung nur mit persönlicher Erklärung zu Kommunalschulden und Unionsverhalten

Mainz / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.„Mit den Infrastrukturinvestitionen in Höhe von 500 Milliarden Euro über die nächsten zehn Jahre und der Neuregelung der Verteidigungsausgaben stellen wir entscheidende Weichen für die Zukunft Deutschlands“, begründet der scheidende SPD-Bundestagsabgeordneter Christian Schreider seine Zustimmung zur Änderung des Grundgesetzes – die er indes an eine kritische Protokollerklärung geknüpft hat.

In seiner persönlichen Erklärung gemäß § 31 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages betont Schreider, dass er diesem Gesetzesvorhaben nicht ohne Bedenken zustimme: „Besonders schwer wiegt für mich das Fehlen einer nachhaltigen Altschuldenentlastung für hoch verschuldete Kommunen, die durch die fortwährende Weigerung der Union, einen bereits vorliegenden Gesetzentwurf der Regierung Scholz umzusetzen, weiter warten müssen. Unsere Städte und Gemeinden sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Ohne eine wirksame Entlastung von ihren finanziellen Altlasten bleiben viele Kommunen weiter in eine strukturelle Abwärtsspirale – mit gravierenden Folgen für die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.“

Schreider kritisiert deshalb in der dem Bundestagspräsidium übergebenen Erklärung, dass die

Grundgesetzänderung nicht genutzt wurde, um den Kommunen eine nachhaltige Lösung ihrer

Schuldenproblematik anzubieten: „Es wäre möglich gewesen, diese Entscheidung zu nutzen, um den

Kommunen nicht nur neue Investitionsmöglichkeiten zu eröffnen, sondern auch eine dauerhafte

Entlastung ihrer Altschulden zu ermöglichen. Dass dies nicht Bestandteil der heutigen Entscheidung

ist, bleibt ein Mangel dieses Gesetzespakets, den allein die Union zu verantworten hat.“

Die bisherige Haltung der Union zu Finanzierungsfragen wird von Schreider ebenfalls scharf hinterfragt: „Nicht nur die FDP, sondern auch die Union hat die jetzt vereinbarten Schritte für zusätzliche Investitionen in Sicherheit und Infrastruktur über lange Zeit blockiert – allein aus parteipolitischen Gründen und zum Schaden des Landes. So wurde wertvolle Zeit für die Menschen und die Wirtschaft verschwendet. Obwohl noch im Wahlkampf neue Kredite ausgeschlossen wurden, ist es positiv, dass sich die Union endlich bewegt. Doch ihr falsches Wahlversprechen bleibt offensichtlich, und ein solches Vorgehen muss insbesondere im Hinblick auf das Vertrauen der Bürger in die Demokratie der Vergangenheit angehören.“

Trotz dieser Kritikpunkte stimmt Schreider dem Gesetzesvorhaben zu: „Die Infrastrukturinvestitionen

sind für die Zukunft unseres Landes unerlässlich, und die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands darf nicht von parteipolitischen Differenzen gefährdet werden. Dennoch erwarte ich von der Union, insbesondere von einem möglichen Bundeskanzler Friedrich Merz, dass sie die dringend notwendige Entschuldung notleidender Kommunen nicht weiter blockiert.“

Mit der persönlichen Erklärung gem. § 31 GO-BT hat Schreider seine Bedenken zu diesem Gesetzesvorhaben öffentlich gemacht. Eine persönliche Erklärung ermöglicht es Abgeordneten, zu einer namentlichen Abstimmung schriftlich Stellung zu beziehen und ihre Beweggründe für die abgegebene Stimme zu erläutern. Sie wird im Protokoll des Bundestags festgehalten.

Quelle – Christian Schreider

Mitglied des Deutschen Bundestages

