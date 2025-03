Ludwigshafen – FB-Länderspiel in Italien wird am Donnerstag (20.3) live um 20.45 Uhr in der ARD übertragen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Länderspiel vom Viertelfinale in der Nations League zwischen Italien und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Mailand wird am Donnerstag, 20. März um 20.45 Uhr, live im ARD-Fernsehen übertragen. Die Vorberichterstattung des Länderspiel-Klassiker im San Siro-Stadion beginnt bereits ab 20.15 Uhr in der ARD. Kommentiert wird das Spiel von Tom Bartels, als Experte steht ihm Bastian Schweinsteiger zur Seite. Die ARD zeigt das Spiel ebenfalls in der ARD-Mediathek im Livestream oder direkt über die Webseite.

Gegen die Squadra Azzurra gab es bisher 37 Duelle. Neun Siege feierte die deutsche Mannschaft, 15-mal ging Italien als Gewinner vom Platz, zudem gab es 13 Unentschieden. Zuletzt standen sich beide Teams im Juni 2022 in Mönchengladbach in der Gruppenphase der Nations League gegenüber. Dieses Spiel gewann Deutschland mit 5:2-Toren.

Das Rückspiel gegen Italien findet dann bereits am Sonntag (23. März ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in der ausverkauften Dortmunder EM-Arena statt. Setzt sich Deutschland im Klassiker gegen Italien durch, trifft das Team von Julian Nagelsmann im Final Four der UEFA Nations League in den EM-Stadien von München und Stuttgart auf den Sieger des Viertelfinalduells zwischen Dänemark und Portugal. Weitere Informationen gibt es unter www.DFB.de.

Text DFB und Michael Sonnick