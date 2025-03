Ladenburg – Standesamt geschlossen

MAINZ / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. „Die Ampel-Regierung in Mainz weiß nicht, wie viele ausländische Intensivstraftäter in unserem Bundesland sind. Das hat die CDU jetzt herausgefunden. Angesichts der Terror-Anschläge der letzten Monate ist das ein sicherheitspolitischer Offenbarungseid. Widersprüchliche Aussagen, unklare Zuständigkeiten und ein offensichtlicher Mangel an Führung – so chaotisch arbeitet die Regierung von SPD-Ministerpräsident ... Mehr lesen »