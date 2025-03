Heidelberg – Wenn der Winter weicht: Großer Sommertagszug am 30. März in der Altstadt! Umzüge in den Stadtteilen ab Samstag, 22. März

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wenn der Winter sich langsam zurückzieht und die warmen Sonnenstrahlen die Stadt erhellen, ist es wieder Zeit für die traditionellen Sommertagszüge in Heidelberg. Am Sonntag, 30. März 2025, findet in der Altstadt der zentrale Sommertagszug statt. Um 15 Uhr startet der Zug in der St. Anna-Gasse und zieht durch die Hauptstraße bis zum Marktplatz. Angeführt von der historischen Figur „Liselotte von der Pfalz“ ziehen Kinder mit ihren bunt geschmückten Sommertagsstecken durch die Straßen. Auf den Stecken finden sich farbenfrohe Bänder, ausgeblasene Eier und natürlich die Sommertagsbrezel – eine leckere Stärkung für die Kleinen.

Auf dem Marktplatz findet das bunte Treiben seinen Höhepunkt: die szenische Auseinandersetzung zwischen Winter und Sommer, bei der sich – wie der Jahreslauf es verlangt – der Sommer durchsetzt. Tanzdarbietungen runden das Bühnenprogramm ab und sorgen für ausgelassene Frühlingsstimmung.

Der zentrale Sommertagszug in der Altstadt wird von Heidelberg Marketing zusammen mit dem Ausschuss für den Heidelberger Sommertags- und Martinszug und mit freundlicher Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Heidelberg-Altstadt organisiert.

Doch nicht nur in der Altstadt wird gefeiert – auch in verschiedenen Stadtteilen Heidelbergs finden Sommertagszüge statt (Stand 19. März 2025):

Sommertagszüge in der Übersicht

• Altstadt: Sonntag, 30. März 2025 um 15 Uhr. Start: St. Anna-Gasse, Ziel: Marktplatz

• Emmertsgrund: Freitag, 4. April 2025, um 15 Uhr, Start: Otto-Hahn-Platz

• Handschuhsheim: Sonntag, 6. April 2025, um 14 Uhr, Start: Ecke Handschuhsheimer Landstraße/Kapellenweg, Ende: Grahampark

• Kirchheim: Sonntag, 6. April 2025, um 14 Uhr, Start: Geschwister-Scholl-Schule; Ende: Kerweplatz

• Pfaffengrund: Sonntag, 27. April 2025, um 13 Uhr. Start: Albert-Schweitzer-Schule; Ende: Gesellschaftshaus Pfaffengrund

• Rohrbach: Sonntag, 30. März 2025, um 14.30 Uhr, Start und Ende: Eichendorffschule

• Schlierbach: Samstag, 22. März 2025, um 14 Uhr, Start: Bahnhof Schlierbach/Ziegelhausen; Ende: Orthopädie

• Wieblingen: Sonntag, 30. März 2025, um 14.30 Uhr, Start: an der Fröbelschule

• Weststadt: Sonntag, 30. März 2025, um 14:30 Uhr. Start: Wilhelmsplatz

• Ziegelhausen: Sonntag, 6. April 2025, um 14 Uhr, Start: Stiftsmühle; Ende: Kuchenblech

Quelle: Stadt Heidelberg

Foto: Tobias Schwerdt / Heidelberg Marketing