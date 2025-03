Heidelberg – Gourmetgala „100 Jahre Hotelfachschule Heidelberg!” 5 Spitzenköche, 5 Winzer und die Freddy Wonder Combo laden zum Jubiläum

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit einem Jahrhundert kommen die besten Köche, Hoteliers und Sommeliers von der ersten und ältesten Hotelfachschule Deutschlands – von der Fritz Gabler Hotelfachschule Heidelberg. 100 Jahre, die es im Mai zu feiern gilt, deshalb wurde Hofa-Absolvent Martin Scharff gebeten, mit seiner Erfahrung und in Heidelbergs schönster Location, eine große Gala auszurichten. Dafür hat er sich weitere vier ehemalige Absolventen und heute Sterneköche eingeladen. Zusammen mit Tristan Brandt, Christian Krüger, Rolf Straubinger und Jürgen Koch – allesamt international und national preisgekrönte Köche – möchte Scharff das Jubiläum kulinarisch würdigen. Mit dabei werden auch zahlreiche weitere Absolventen der letzten Jahrzehnte sein sowie das Kollegium der Schule. Und alle, die Freude an Genuss und Musik haben, können am 2. Mai im Schloss Heidelberg mitfeiern. „Es wird ein großes Gourmetfest für Liebhaber des guten Geschmacks. Und vor allem für Weinliebhaber. Denn es werden auch fünf vom Weinrefugium Heidelberg ausgewählte Spitzenweingüter vorgestellt und ausgeschenkt”, verspricht Martin Scharff. Moderiert wird der Abend von Deutschlands bekanntester TV-Sommelière Natalie Lumpp, die durch die kulinarischen Highlights führen und die Weine zu jedem Gang vorstellen wird. Das werden im Einzelnen das Weingut Sauer aus Franken, Weingut Salwey (Oberrotweil, Baden), Weingut Emrich Schönleber von der Nahe, Weingut Philipp Kuhn aus der Pfalz und das Weingut Fritz Haag von der Mosel sein. Alle Winzer sind persönlich anwesend.

Gourmet-Erlebnis mit fünf Signature Dishes

Das 5-Gänge-Menü ist eine erstklassige Komposition der sogenannten „Signature-Dishes” der einzelnen Köche. So startet der genussvolle Abend mit Niederrheinischem Ziegenkäse mit Roter Bete, Wildkräutern und Koji Beurre Blanc von Sternekoch und Bocuse D’Or Europafinalist Christian Krüger. Gefolgt von einem Gang von Sternekoch Tristan Brandt, der sein Pochiertes Landei mit Knollensellerie und Schwarzem Trüffel servieren lässt. Sternekoch und Mitglied der Jeunes Restaurateur sowie Bocuse D’Or Weltfinalist Rolf Straubinger von Burg Staufeneck bringt als prämierter Bester Fischkoch Eismeersaibling und Saiblingstatar mit Kaviar auf den Teller. Hausherr und Gastgeber Martin Scharff kombiniert Reilinger Spargel mit Filet und Backe vom Kalb und einer Briesmaultasche an Nußbutterhollandaise. Für den süßen Abschluss sorgt Sternekoch Jürgen Koch vom Hotel Laurentius in Weikersheim, ebenfalls Mitglied der Jeunes Restaurateurs. Er wagt den Aromentanz mit Olive, Karotte und Schokolade. „Und weil bei meinen Veranstaltungen gute Musik den Genuss immer abrundet, konnten wir für die musikalische Unterhaltung die Freddy Wonder Combo gewinnen.” Sie unternimmt eine musikalische Reise durch die Musikgeschichte der letzten 100 Jahre.

Die Gala beginnt am Freitag, den 2. Mai um 19 Uhr. Das All-inclusive-Ticket kostet 279 Euro.

Über die Heidelberger Schloss Restaurants & Events:

Hoch oben über den Dächern Heidelbergs in einer der bedeutendsten Schlossruinen vereint die Heidelberger Schlossgastronomie seit nunmehr 12 Jahren mehrere kulinarische Konzepte. In der einzigartigen Location kann jede Art von Event ausgerichtet werden. Ein erfahrenes Veranstaltungs-Team sorgt mit einem Rundum-Service für stilvolle Festivitäten in den romantischen Räumen des Heidelberger Schlosses. 30 Jahre lang war Martin Scharff mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, bis er sich 2019 selbst von den starren Verpflichtungen einer Sterneküche verabschiedete. Heute bietet er in Scharff’s Schlossweinstube seine feine, unkomplizierte Geschmacksküche auf weiterhin hohem Niveau. Bundesweit einen Namen gemacht hat er sich auch durch sein umfangreiches Veranstaltungsprogramm im Heidelberger Schloss.gemacht. Dabei verbindet er Musik, Unterhaltung und Kulinarik auf höchstem Niveau.Heidelberger Schloss Restaurants & Events GmbH & Co. KG, Schlosshof 1, 69117 Heidelberginfo@hdsre.de, www.heidelberger-schloss-gastronomie.de.

Quelle: Heidelberger Schloss Restaurants & Events / Urban PR & Redaktion