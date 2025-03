Heidelberg als Magnet für internationale Talente! Finale des Podcasts „Spillover“ mit dem Sieger des Heidelberger Gründungspreises ELOQUIO

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die neueste Folge von „Spillover“ widmet sich einem besonderen Social-Impact-Startup: Eloquio. Das Heidelberger Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten – eine Vision, die nicht nur die Jury des Heidelberger Gründungspreises überzeugte, sondern auch auf Bundesebene mit der Auszeichnung als „Kultur- und Kreativpilot*innen“ gewürdigt wurde.

Eloquios Ziel ist es, Kinder für die deutsche Sprache zu begeistern. Das Geschäftsmodell basiert auf der Zusammenarbeit mit professionellen Musikerinnen und Musikern, und die Idee dazu entstand während der Corona-Pandemie. Eloquio ist nur ein Beispiel dafür, wie der Unternehmensgründer und heutige Podcastgast Sieer Angar gesellschaftliche Herausforderungen erkennt und innovative Lösungen entwickelt. In der Podcast-Folge teilt er seine Erkenntnisse aus früheren Gründungen, nennt wichtige Bausteine für eine erfolgreiche Gründung und erklärt, dass Heidelberg für ihn der ideale Standort für Gründerinnen und Gründer ist. Die Stadt sei ein Magnet für Talente aus dem In- und Ausland an und profitiert von der engen Zusammenarbeit innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar.

Dr. Sieer Angar kam 2003 zum Studium nach Heidelberg, wo er Politikwissenschaften und Geografie studierte. Mit dem erlangten Wissen im Bereich Geoinformatik entwickelte er ein Online-Ticketingsystem für Technoevents und gründete sein erstes Unternehmen. In den letzten 15 Jahren hat der vielseitig interessierte Mehrfachgründer zahlreiche weitere Unternehmen gegründet oder in der Gründung begleitet – und das mit Erfolg: Dreiviertel dieser Unternehmen sind bis heute am Markt.

Die neueste Folge ist zeitgleich die vorerst letzte Folge und ab sofort auf den Plattformen Spotify und Apple Podcasts sowie auf dem YouTube-Kanal der Stadt Heidelberg verfügbar unter www.youtube.com/StadtHeidelberg.

Podcast „Spillover – aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht!“

Wer sind die kreativen Köpfe hinter originellen Ideen und Technologien? Welche Effekte haben Kreativprodukte und künstlerische Werke auf Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft? Wo finden kreative Leistungen konkret Anwendung? Und wie gedeihen Kreativität und Innovation?

In den insgesamt 40 Folgen des Podcast „Spillover“ der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg rücken die Erfinder und Kreativen in den Fokus. Sie erzählen von ihren Ideen und Unternehmen, sie berichten über das, was sie umtreibt und erläutern, wofür sie auf kreative Weise Lösungen suchen.

Quelle: Stadt Heidelberg