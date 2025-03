Germersheim – „Wege in Ausbildung“ – Unterstützung für Alleinerziehende und Teilzeit- Ausbildungsmöglichkeiten im Landkreis Germersheim

Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Germersheim machen auf das Projekt „Wege in Ausbildung“ aufmerksam, das gezielt Alleinerziehende unterstützt und ihnen den Einstieg in die

Berufsausbildung erleichtert. Im Rahmen dieser Initiative fand kürzlich ein Treffen mit den

Gleichstellungsbeauftragten sowie den Projektleiterinnen Michelle Hoppe und Xenia Wilhelm statt,

um die spezifischen Bedürfnisse von Alleinerziehenden anzusprechen und neue Chancen in der

Berufsausbildung zu eröffnen.

Das Projekt „Wege in Ausbildung“ hat sich zum Ziel gesetzt, insbesondere Alleinerziehende und

Menschen jeden Alters, die eine Ausbildung suchen, individuell bei ihrer beruflichen Orientierung

zu unterstützen. „Oft stehen Alleinerziehende vor der Herausforderung, Familie und Beruf

miteinander zu vereinbaren. `Wege in Ausbildung ́ setzt daher auf flexible Ausbildungsmodelle,

einschließlich der Möglichkeit von Teilzeit-Ausbildungen, die es den Teilnehmenden ermöglichen,

sowohl ihren familiären Verpflichtungen gerecht zu werden als auch beruflich Fuß zu fassen“,

erklärt die Leiterin der Gleichstellungsstelle des Landkreises, Lisa-Marie Trog.

Die Gleichstellungsbeauftragten betonten bei dem Treffen, wie wichtig es ist, alleinerziehende

Elternteile gezielt zu unterstützen, um ihnen den Einstieg in die Arbeitswelt zu erleichtern. Das

Projekt bietet eine Vielzahl von unterstützenden Maßnahmen, darunter Berufsorientierung und

Kompetenzfeststellung, Coaching und Bewerbungsunterlagen, betriebliche Erprobung, Begleitung

zum Ausbildungsbetrieb. „Es ist uns ein großes Anliegen, den Alleinerziehenden im Landkreis eine

Perspektive zu bieten und gleichzeitig den Bedürfnissen von Familie und Beruf gerecht zu werden.

Die Teilzeit-Ausbildungsmodelle bieten hier eine ideale Lösung, um beiden Anforderungen

gerecht zu werden“, sind sich alle Anwesenden einig.

„Das Projekt richtet sich nicht nur an junge Menschen mit einem Schulabschluss, sondern auch an

alleinerziehende Eltern, die ihre berufliche Perspektive verbessern möchten“, so die

Projektleiterinnen Hoppe und Wilhelm. „Wege in Ausbildung“ begleitet die Teilnehmenden auf

ihrem Weg bis hin zu einem passenden Ausbildungsplatz oder einer Einstiegsqualifizierung, die als

Grundlage für eine spätere Ausbildung dienen kann. Das Programm ist für alle Interessierten

kostenfrei.

Interessierte Alleinerziehende und junge Menschen, die sich für das Programm anmelden

möchten, können sich gerne an das Team von „Wege in Ausbildung“ wenden. Weitere

Informationen und individuelle Beratung sind jederzeit verfügbar.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim