Viernheim – Stadtbibliothek/Musikschule Viernheim: Musikalische Vorlesestunde Für Kinder ab 6 Jahren

Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtbibliothek lädt in Kooperation mit der städtischen Musikschule zu einer besonderen musikalischen Vorlesestunde am Dienstag, den 25. März, um 15 Uhr, in die KulturScheune

ein.

Unter dem Titel „Hummelflug und Bärentanz“ können Kinder ab 6 Jahren in die

faszinierende Welt der klassischen Musik eintauchen und dabei die schönsten Tiermotive

entdecken.

Bei der Veranstaltung werden beliebte Stücke der klassischen Musik lebendig und

kindgerecht präsentiert. Begleitet von unterhaltsamen Erläuterungen reisen die jungen

Teilnehmenden in die Klangwelten von bekannten Klassikern. Schülerinnen und Schüler der

städtischen Musikschule sorgen dabei für die passende musikalische Untermalung, die jedes

Tier zum Leben erweckt, sei es der geschäftige Hummelflug oder der majestätische

Bärentanz.

Die Veranstaltung ist Teil des Bildungsauftrages der Stadtbibliothek und der Musikschule

Viernheim, kulturelle Bildung und Musikverständnis bereits den Jüngsten zugänglich zu

machen. Eltern und Kinder sind herzlich eingeladen, einen Nachmittag voller Musik zu

erleben. Der Eintritt ist frei, jedoch wird um eine vorherige Anmeldung gebeten, da die Plätze

begrenzt sind.

Die Öffnungszeiten sind: Dienstag 10 bis 17 Uhr, Mittwoch 14 bis 17 Uhr, Donnerstag 10 bis

13 Uhr und 15 bis 19 Uhr, Freitag 14 bis 17 Uhr (am 4. April bis 22 Uhr), Samstag 10 bis 12

Uhr. Für Rückfragen steht das Team der Stadtbibliothek telefonisch unter 06204 – 988 450

oder per E-Mail unter stadtbibliothek@viernheim.de gerne zur Verfügung.

Quelle: Stadt Viernheim