Speyer – Schwertransport blockiert Autobahnkreuz Speyer

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Nacht vom Montag, den 17.03.2025 auf Dienstag, den 18.03.2025 war ein Schwertransport, bestehend aus drei Fahrzeugen, welche jeweils mit Rotorblättern für Windkrafträder beladen sind, auf der A 61 in Richtung Norden unterwegs. In der Überleitung auf die B9 in Richtung Wörth kam es dann beim vorausfahrenden Fahrzeug gegen 02:00 Uhr zu Problemen, da das Rotorblatt in der Kurve aufgrund seiner Ausmaße derart ausschwenkte, dass es mit dem Bewuchs neben der Fahrbahn in Kontakt gekommen wäre, wenn der Fahrer den Transport nicht gestoppt hätte. Die zuständige Autobahnmeisterei sperrte zunächst die entsprechende Überleitung und begann dann das Buschwerk neben der Fahrbahn so zurückzuschneiden, dass das Rotorblatt weitertransportiert werden kann. Da ein Schwertransport mit diesen Ausmaßen jedoch normalerweise nur in den Nachtstunden erfolgen darf, um eine Gefahr für den zunehmenden Straßenverkehr am Tag zu vermeiden, wird derzeit bei der Genehmigungsbehörde noch nach einer Lösung gesucht um den Transport fortsetzen zu können. Die entsprechende Überleitung bleibt vorübergehend gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet.

Update: Speyer (ots) Der in der Nacht vom 17.03.25 auf den 18.03.2025 am Autobahnkreuz Speyer stecken gebliebene Schwertransport konnte seine Fahrt am 18.03.25, gegen 14.30 Uhr, bis zur nächstgelegenen Abstellmöglichkeit auf der B9 fortsetzen. Dies war erst möglich, nachdem die zuständige Autobahnmeisterei das Buschwerk neben der Fahrbahn so zurückgeschnitten hatte, dass das transportierte Rotorblatt eines Windrades nicht mehr am Buschwerk hängen blieb.

