Speyer – Flohmarkt für kleine und große Entdecker*innen in der Stadthalle

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 29. März 2025 von 14 bis 17 Uhr verwandelt sich die Stadthalle wieder in ein Paradies für Schnäppchenjäger. Der beliebte Kita-Flohmarkt, organisiert vom Förderverein der Kita Cité de France, findet in diesem Jahr an einem Samstag statt, damit auch Berufstätige die Möglichkeit haben, das ein oder andere Schnäppchen zu erstehen – vom süßen Babystrampler, über spannende Spielsachen bis hin zu vielen weiteren Schätzen, die nur darauf warten, ein neues Zuhause zu finden.

Beim Stöbern lassen sich viele günstige und gut erhaltene Artikel entdecken und zur Stärkung zwischendurch bietet der Förderverein Kaffee, Kuchen und kalte Getränke an.

Wer sich mit einem Stand am Flohmarkt beteiligen möchte, kann per E-Mail an flohmarkt.cite@stadt-speyer.de einen (120 x 70 cm) reservieren. Die Standgebühr für einen Tisch beträgt 10 Euro. Aktuell sind noch vereinzelte Plätze frei.

Foto © Kita Cité de France

Quelle: Stadt Speyer