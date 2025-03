Rhein-Pfalz-Kreis- Sertac Bilgin: Eine starke Stimme für die Vorderpfalz – mit oder ohne Mandat

Rhein-Pfalz-Kreis / Ludwigshafen / Frankenthal – Die Bundestagswahl liegt nun einige Wochen zurück und die Bürgerinnen und Bürger der Vorderpfalz haben ein klares Votum abgegeben – sie wollen einen politischen Kurswechsel, sie wollen eine konservative Politik, die sich um ihre Sorgen und Nöte kümmert. Und genau das werde ich tun, unabhängig davon, dass das neue Wahlrecht mir trotz des Wahlsiegs den Einzug in den Bundestag verwehrt hat.

Eine starke Stimme für die Vorderpfalz – mit oder ohne Mandat

Während andere darüber nachdenken, welchen Posten sie als Nächstes anstreben, werde ich mich direkt und pragmatisch für die Menschen in der Vorderpfalz einsetzen. Ich werde ein Wahlkreisbüroeröffnen, das als Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger dient. Die Anliegen der Menschen vor Ort verschwinden

nicht, nur weil das Wahlrecht geändert wurde. Ich nehme dieses Bürgervotum ernst und werde mich genauso verhalten, als wäre ich offiziell ins Parlament eingezogen.

Dazu werde ich einen Expertenrat aus Unternehmen, Handwerk und Mittelstand ins Leben rufen, um die wirtschaftlichen Herausforderungen der Region gezielt anzugehen. Gleichzeitig plane ich einen Bürgerrat, in dem engagierte Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen, um Probleme zu benennen und Lösungen zu erarbeiten. Denn Politik muss nah an den Menschen bleiben, nicht in Parteizentralen oder Berliner Hinterzimmern.

Verteidigungsfähigkeit: Deutschland muss wehrhaft bleiben

Deutschland muss sich verteidigen können. Und ja, dafür sind Investitionen notwendig. Aber es reicht nicht, einfach Geld in den Raum zu werfen. Die Bundeswehr braucht Strukturreformen, eine strategische Neuausrichtung und eine bessere Zusammenarbeit mit der Industrie. Wir dürfen nicht wieder erle-

ben, dass Milliarden fließen und unsere Soldaten dennoch schlecht ausgerüstet sind.

Migration: Schluss mit leeren Versprechen – jetzt konsequent handeln

Ein Punkt, den die SPD in Person von Herrn Schreider bewusst ausklammert, ist die Migrationspolitik. Ich habe im Wahlkampf klare Positionen vertreten: Illegale Migration muss gestoppt, Straftäter rigoros abgeschoben und Integration effektiv organisiert werden.

Die CDU wird nicht zulassen, dass dieses Thema erneut in unverbindlichen Absichtserklärungen versandet. Wir müssen jetzt handeln:

• Abschiebungen von straffälligen Migranten endlich umsetzen – ohne end-

lose Verfahren und Ausreden.

• Zuwanderung in den Arbeitsmarkt steuern – wer hier arbeiten will, soll eine

Chance bekommen, aber ohne Parallelgesellschaften.

• Integrationsmaßnahmen für legale Migranten stärken – Deutschkurse, Arbeitsmarktintegration und gesellschaftliche Teilhabe müssen effektiv gefördert werden.

Wer Migration steuern will, muss nicht nur über Begrenzung sprechen, sondern auch über Integration. Wer aber straffällig wird, hat hier keine Zukunft – und das muss nun endlich auch konsequent umgesetzt werden.

Gemeinsam für die Vorderpfalz – aber mit klaren Werten

Ich werde mit allen Bundestagsabgeordneten Metzler und Steiniger aus der Region zusammenarbeiten, um das Beste für Ludwigshafen, Frankenthal und die Vorderpfalz zu erreichen. Aber ich werde auch klare Kante zeigen, wenn es darum geht, dass Wahlversprechen eingehalten werden.

Ich sage klar: Ja, unsere Kommunen brauchen Unterstützung. Aber wir werden sicherstellen, dass das Geld zielgerichtet eingesetzt wird – und nicht einfach nur alte Löcher stopft, ohne nachhaltige Lösungen zu schaffen. Die Menschen haben genug von politischen Spielchen – sie wollen Lösungen. Und genau dafür werde ich mich entschlossen einsetzen.

Sertac Bilgin

Wahlkreissieger im Bundestagswahlkreis 206