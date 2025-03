Mutterstadt – Polizeieinsatz in Asylunterkunft – Mitbewohner und Polizeibeamte bedroht

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Montagabend (17.03.2025, gegen 20:15 Uhr) gerieten ein 23- und 25-Jähriger in einer Asylunterkunft in der Waldstraße in Mutterstadt aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit mit weiteren Bewohnern. Hierbei wurde auch ein Bewohner mit einem Messer bedroht. Darüber hinaus bewarfen die beiden Tatverdächtigen die zwischenzeitlich alarmierten Polizeikräfte mit verschiedenen Gegenständen, u.a. einer Holzlatte. Anweisungen, die Gegenstände fallen zu lassen, ignorierten die beiden Männer. Auch die Androhung des Einsatzes eines Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG) hielt die beiden Tatverdächtigen nicht davon ab, sich weiter auf die Polizeikräfte zuzubewegen. Erst nach Abgabe eines Warnschusses in die Luft blieben die beiden Männer stehen und konnten gefesselt werden. Beide standen augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Sie wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihnen zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen wurde. Die Nacht verbrachten die beiden im Polizeigewahrsam. Der 23- und der 25-Jährige sowie drei weitere Bewohner der Unterkunft wurden leicht verletzt. Polizeikräfte wurden nicht verletzt. Der 23- und der 25-Jährige müssen sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

