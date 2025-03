Mannheim – Adler Mannheim gewinnen das erste Playoffspiel nach Verlängerung

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheim haben das erste Spiel im Play-off-Viertelfinale der DEL gegen den EHC Red Bull München mit 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung gewonnen. Vor 13.148 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena brachte Nick Cicek nach schönem Zuspiel von Kris Bennett die Adler in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Im zweiten Drittel erzielte der ehemalige Adler-Spieler Markus Eisenschmid beim Überzahlspiel den Ausgleichstreffer zum 1:1 (25.) für die Münchner. Nach einem torlosen Schlussdrittel fiel dann in der Verlängerung die Entscheidung. Tom Kühnhackl schoss nach sieben Minuten und sieben Sekunden (68.) in der Overtime den Siegtreffer zum viel umjubelten 2:1-Heimsieg in der „Best of seven“-Serie für die Adler Mannheim.

Das nächste Duell zwischen beiden Teams steigt bereits am Mittwoch (19. März um 19.30 Uhr) in München. Das dritte Viertelfinale ist am Freitag 21. März (19.30 Uhr) dann wieder in der Mannheimer SAP Arena und am Sonntag 23. März (19 Uhr) steigt das vierte Spiel in München. Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.

Die Ergebnisse vom DEL-Viertelfinale lauten :

Adler Mannheim – EHC Red Bull München 2 : 1 nach Verlängerung

Eisbären Berlin – Straubing Tigers 5 : 1

ERC Ingolstadt – Nürnberg Ice Tigers 5 : 4 nach Verlängerung

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Kölner Haie 0 : 5

Text Michael Sonnick