Ludwigshafen – Mitgliederversammlung des Fördervereins Jakobuskirche e.V.

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Förderverein Jakobuskirche e.V. lädt herzlich zur diesjährigen Mitgliederversammlung ein. Die Versammlung findet am Sonntag, den 23. März 2025, im Anschluss an den Gottesdienst in der Jakobuskirche statt. Veranstaltungsort ist die Jakobuskirche in der Karl-Kreuter-Straße 7, 67071 Ludwigshafen. Beginn der Sitzung ist um 11:30 Uhr.

Alle Interessierten sind eingeladen, sich ein Bild von den Aktivitäten des Vereins zu machen. Die Mitgliederversammlung bietet die Gelegenheit, mehr über aktuelle Projekte, zukünftige Vorhaben und die Arbeit des Fördervereins zu erfahren. Stimmberechtigt sind jedoch ausschließlich die Mitglieder des Vereins.

Der Förderverein Jakobuskirche e.V. engagiert sich seit Jahren für den Erhalt und die Förderung der Jakobuskirche sowie für die Unterstützung von Gemeindeaktivitäten. Die Versammlung ist eine hervorragende Gelegenheit, um mit den Mitgliedern ins Gespräch zu kommen und sich über Möglichkeiten des Engagements zu informieren.

Quelle: Förderverein Jakobuskirche e.V.