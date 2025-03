Ludwigshafen – Kellereinbrüche beschäftigen die Polizei

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Mehrere Einbrüche in Kellerabteile wurden der Polizei gestern, 17.03.2025, gemeldet. Zunächst erstatte ein 36-Jähriger aus der Sternstraße Anzeige, weil sein Kellerabteil aufgebrochen wurde. Gestohlen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Zuletzt hatte er den Keller am 14.03.2025, gegen 16:20 Uhr betreten.

Auch in der Ruthenstraße kam es in zwei Mehrfamilienhäusern zu Einbrüchen in mehrere Kellerabteile. Hier konnte ein Tatzeitraum bislang nicht genauer eingegrenzt werden. Auch eine abschließende Auflistung des Diebesgutes steht bislang nicht fest, sodass bislang auch keine Aussagen zur Schadenshöhe getroffen werden können.

Ob aufgrund der örtlichen Nähe der Tatorte ein Tatzusammenhang besteht, wird Bestandteil der Ermittlungen sein. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Einbrüchen in Kellerräume zu schützen: -Achten Sie darauf, dass das Mehrfamilienhaus nur durch Berechtigte betreten wird. Sensibilisieren Sie auch andere Hausbewohner die Türen geschlossen zu halten. Eine Flucht nach draußen muss jedoch, aus Brandschutzgründen, immer möglich sein. -Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen immer sofort der Polizei. -Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerraum auf. -Schließen Sie Zweiräder auch im Keller ab und an einen unbeweglichen Gegenstand an. -Achten Sie darauf, dass der Inhalt Ihres Kellerraums von außen nicht gesehen werden kann. -Installieren Sie ein gutes Schloss an Ihrem Kellerraum. -Technische Geräte, wie Bewegungsmelder mit Licht und/oder Alarm können Täter abschrecken. Weitere Tipps finden Sie unter www.k-einbruch.de und unter www.polizei-beratung.de .