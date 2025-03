Hemsbach – Holger Paetz am 30. März in der Kulturbühne Max „Fürchtet Euch!“ Die Buß- und Fastenpredigt

Hemsbach/Metropolregion Rhein-Neckar – „Fürchtet Euch!“ Von Februar bis Ostern lehrt er seiner Gemeinde das Fürchten: der Kabarettist, Autor und Mandocellist Holger Paetz. Seine Buß- und Fastenpredigt hält Pater Paetz nun

auch in der Kulturbühne Max, und zwar am Sonntag, 30. März.

Hageln wird es heftige Backenstreiche für all die politischen Pappnasen und Sich-selbst-Erhöher.

Solchen Elementen gehört standgepaukt und heimgeleuchtet, Ihr Sündenregister ist übervoll,

befindet Paetz. Mag der Zorn des Herrn ungewiss sein, der des Paetz ist es mitnichten!

Die Presse schreibt über Paetz: „Holger Paetz ist bösartig komisch, sensibel und lyrisch. Er ist ein

Verbalakrobat, ein Profinörgler, der sich gern in Rage redet, ein anarchischer Geist im klassischen

Sinne des Kabaretts und ein Literat zudem“ (Mittelbayerische Zeitung, Regensburg).

„Sein Sprachvermögen ist geschliffen bis brillant, seine Präsenz bezwingend, sein politischer Geist

hellwach, böse und gewitzt. Fürchtet euch vor denen, die alles erklären können, predigt er im

priesterlichen Gewand. Hart, klug, schnell und Schlag auf Schlag“, schreibt die Passauer Neue Presse.

Paetz ist Träger des Schwabinger Kunstpreises, des Kabarettpreises der Stadt München und des

Salzburger Stiers, damals mit keinem Geringeren als Dieter Hildebrandt als Paten.

Info: Holger Paetz – „Fürchtet Euch!“ am Sonntag, 30. März, 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der

Kulturbühne Max, Hüttenfelder Straße 44. Karten im Vorverkauf (20 €, Abendkasse 22 €) gibt es im

Bürgerbüro der Stadt Hemsbach, Schlossgasse 41, online unter hemsbach.reservix.de, unter der

Ticket-Hotline 0761 888499 99 und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

Quelle: Stadtverwaltung Hemsbach