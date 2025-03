Heidelberg: Verkehrsunfall mit Beteiligung von zwei Straßenbahnen

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Verkehrsunfall, bei dem neben einem Pkw auch zwei Straßenbahnen beteiligte waren, ereignete sich am Montagnachmittag im Stadtteil Rohrbach.

Eine 71-jährige Frau war gegen 16.30 Uhr mit einem Mercedes auf der Karlsruher Straße in Richtung Heidelberg-Zentrum unterwegs. Als sie am nördlichen Zubringer auf die B 3 in Richtung B 535 auffahren wollte, staute sich der Verkehr und sie musste auf den Gleisen der Straßenbahn anhalten. Als sich am Bahnübergang die Schranken wegen einer aus Richtung Heidelberg herannahenden Straßenbahn senkten, fuhr sie wieder rückwärts von den Gleisen. Nachdem die Bahn den Übergang langsam passiert hatte, fuhr die 71-Jährige wieder auf die Gleise, übersah dabei eine aus Leimen kommende Straßenbahn und stieß mit ihr zusammen. Im weiteren Verlauf schob diese Bahn den Mercedes mehrere Meter vor sich her gegen eine weitere in Richtung Heidelberg fahrende Bahn.

Der Mercedes wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Auch an den beiden beteiligten Straßenbahnen entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf über 60.000 Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kamen keine Personen zu Schaden.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war der Bahnverkehr in beiden Richtungen blockiert. Auch für den Fahrzeugverkehr ergaben sich vorübergehende Beeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim