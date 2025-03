Heidelberg – Städtisches Fortbildungsangebot für ehrenamtlich Engagierte in Vereinen: Neue Seminare starten – Kurse in Kooperation mit vhs – Von Kommunikation und Social Media bis hin zu Steuern und Finanzen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg setzt ihre erfolgreiche Fortbildungsreihe für ehrenamtlich Engagierte in Vereinen im Frühjahr und Sommer 2025 fort. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Heidelberg (vhs) werden zahlreiche praxisorientierte Seminare angeboten, die darauf abzielen, Ehrenamtliche bei der Bewältigung ihrer vielfältigen Aufgaben zu unterstützen und ihre Arbeit in den Vereinen zu erleichtern. Das neue Fortbildungsprogramm umfasst Seminare, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen in der Vereinsarbeit zugeschnitten sind. Diese stehen allen ehrenamtlich Engagierten in Heidelberg und Umgebung offen. Die Mitgliedschaft in einem Verein ist bei allen Veranstaltungen Voraussetzung für die Teilnahme. Die Kurse finden in der Volkshochschule oder digital statt. Die Anmeldung ist telefonisch unter 06221 9119-11 oder

-71 oder auf der Webseite der Volkshochschule möglich unter www.vhs-hd.de > Vereinsfortbildungen. Dort finden sich auch weitere Informationen.

Vereinsfortbildungen von April bis Juli 2025 im Überblick:

• Samstag, 5. April 2025, 9 bis 16 Uhr, digital: „Kommunikationskonzept für Vereine“

Das Seminar bietet einen Einblick in die bevorzugten Kommunikationskanäle junger Menschen sowie effektive Methoden, um sie gezielt anzusprechen und zu motivieren; Dozent: Matthias Tausch.

• Donnerstag, 8. Mai 2025, 18 bis 21 Uhr, digital: „Social-Media-Marketing für Vereine“

In dem Seminar erfahren Teilnehmende, wie sie das Potenzial von Instagram für ihren Vereine erschließen und nutzbar machen; Dozentin: Katharina Fink.

• Donnerstag, 26. Juni 2025, 18 bis 21 Uhr, digital: „Digitalisierung von Vereinsprozessen“

In dem Seminar wird hinter die Kulissen der Digitalisierung geschaut. Es werden hilfreiche Tools und Tipps vorgestellt, welche die Vereinsarbeit erleichtern; Dozent: Matthias Tausch.

• Samstag, 5. Juli 2025, 9 bis 16 Uhr, in der vhs: „Steuern und Finanzen für Vereine“

Als gemeinnützig anerkannte Vereine sind steuerbegünstigt. Das birgt aber auch Gefahren, insbesondere für Vorstandsmitglieder. Kenntnisse über die richtige Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben sind daher essenziell; Dozent: Manfred Kern.

• Dienstag, 15. Juli 2025, 18.30 bis 21.30 Uhr, in der vhs: „Datenschutz, Lizenz-, Bild- und Urheberrecht für Vereine“

Das Seminar vermittelt Kenntnisse, um den Anforderungen des Datenschutzes, der Lizenz-, Bild- und Urheberrechte im Vereinsalltag gerecht zu werden und bietet eine praxisorientierte Einführung in die relevanten rechtlichen Aspekte; Dozent: Thomas Bierlein.

Mit den Fortbildungen möchte die Stadt Heidelberg gemeinsam mit der Volkshochschule Vereine und ihre Ehrenamtlichen stärken und ihnen hilfreiche Werkzeuge an die Hand geben, um die Vereinsarbeit professioneller und effizienter gestalten zu können.

Vereinsmitglieder in einem Heidelberger Verein zahlen für die Teilnahme an einem Kurs einen Eigenanteil von 15 Euro (Seminare „Kommunikationskonzept für Vereine“ und „Steuern und Finanzen für Vereine“: 30 Euro), bei Mitgliedschaft in einem Verein außerhalb Heidelbergs den doppelten Eigenanteil. Die Fortbildungen werden von der Koordinierungsstelle Bürgerengagement und Gesellschaftliches Miteinander im Referat des Oberbürgermeisters inhaltlich abgestimmt und finanziell unterstützt. Organisiert und durchgeführt werden sie von der Volkshochschule Heidelberg.

Mehr Infos online unter www.engagiert-in-heidelberg.de und bei der Volkshochschule unter www.vhs-hd.de > Vereinsfortbildungen.

Noch mehr Qualifizierungsangebote und Veranstaltungen zum Engagement finden Sie auf der Seite www.engagiert-in-heidelberg.de

Quelle: Stadt Heidelberg