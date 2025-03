Heidelberg-Handschuhsheim – Kabelarbeiten ab 18. März wegen Telekomstörungen in mehreren Straßen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Handschuhsheim wird in einem räumlichen sogenannten Cluster an Kabeln in mehreren Straßen gearbeitet. Grund dafür sind Netzstörungen beim Netzanbieter Telekom. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 18. April 2025. In folgenden Straßen muss daher der Gehweg voll gesperrt und die Fahrbahn teilgesperrt werden:

• Steubenstraße, Hausnummer 36

• Mühltalstraße, Hausnummern 10 und 69

• Gewann Hasebaum

• Rottmannstraße

• Klausenpfad

• Fritz-Frey-Straße, Hausnummer 8

• Rummerweg, Hausnummer 11

Für Zufußgehende ist ein sogenannter Notweg eingerichtet. Für andere Verkehrsteilnehmende bestehen keine weiteren Einschränkungen.

Quelle: Stadt Heidelberg