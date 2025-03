Heidelberg feiert die Poesie – Umfangreiches Lyrik-Programm zum UNESCO-Welttag der Poesie am 21. März

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die UNESCO City of Literature Heidelberg würdigt alljährlich am 21. März den UNESCO-Welttag der Poesie mit lyrischen Aktionen. Der Welttag der Poesie 2025 wartet in Heidelberg mit einer Vielzahl an Veranstaltungen auf.

Das Kulturamt lädt gemeinsam mit der Fokusgruppe Literatur der Metropolregion Rhein-Neckar zum vierten Mal zur Aktion „Bei Anruf: Poesie“: Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Heidelberg erhalten nach erfolgter Anmeldung den Anruf einer Lyrikerin oder eines Lyrikers und bekommen am Telefon ein Gedicht vorgetragen. Insgesamt 27 Lyrikerinnen und Lyriker nehmen daran teil, davon allein 15 aus Heidelberg.

Darüber bietet das poetische Feiertagsprogramm von und für Heidelberg sieben weitere Aktionen, die auf Initiativen aus der aktiven Literaturszene Heidelbergs selbst zurückgehen. Mehr Informationen zu allen Veranstaltungen unter www.cityofliterature.de.

Poetischer Dialog / Dialogie poétique: Gedichte von Jean Joubert und Hilde Domin

Einen Tag rund um das Dichten veranstalten das Kulturamt der UNESCO City of Literature Heidelberg, das Montpellier-Haus, das Maison de la Poésie in Montpellier und das Deutsch-Französische Kulturzentrum am 20. März 2025 zum Abschluss eines mehrtägigen Workshops von Lyrikerinnen und Lyrikern aus Montpellier und Heidelberg. Bereits im Herbst 2024 übersetzten die beteiligten Lyrikerinnen und Lyriker in der Partnerstadt Montpellier gemeinsam Gedichte von Jean Joubert (1928-2015) ins Deutsche. Nun würdigen sie vom 17. bis 20. März 2025 das Werk von Hilde Domin (1909-2006), indem sie bis dato unübersetzte Gedichte der Lyrikerin und Ehrenbürgerin Heidelbergs gemeinsam ins Französische übertragen. Bereits am 20. März 2025 teilen die sechs Lyrikerinnen und Lyriker in einer öffentlichen Lesung gemeinsam ihre Erfahrungen und Herausforderungen bei der Übersetzung der Gedichte von Jean Joubert und Hilde Domin. Ort: Montpellier-Haus Heidelberg, Kettengasse 19, 69117 Heidelberg. Beginn: 19.30 Uhr.

Am gleichen Tag, 20. März, finden von 16 bis 18.30 Uhr zwei öffentliche Workshops rund um das Schreiben und das Übersetzen von Lyrik statt, unter Leitung der Lyrikerinnen und Lyriker aus Montpellier und Heidelberg. Weitere Informationen gibt es unter www.montpellier-haus.de. Anmeldung unter anmeldung@montpellier-haus.de oder Telefon 06221 162969.

Pidgeon Publishing: Poesie & Intimität / Poetry & Intimacy

Das Heidelberger Magazin für Literatur & Kunst „Pigeon Publishing“ lädt am 21. März 2025 ein, englischsprachige Gedichte beim gemütlichen Kaffeetrinken zu hören. Vorgetragen werden die besten Einreichungen eines Open Calls, mit dem sich das Magazin seit Januar auch im Netzwerk der UNESCO Cities of Literature auf die Suche nach einer internationalen Auseinandersetzung mit dem Thema „Intimität“ gemacht hat. Zwischen den kurzen Lesungen gibt es Gelegenheit zum entspannten Austausch, auch mit den Autorinnen und Autoren. Dazu können Kuchen, Kaffeespezialitäten und kühle Getränke erstanden werden. Die Veranstaltung dauert etwa zwei Stunden, später dazukommen oder früher gehen ist kein Problem. Ort: Zentrale, Karlstorbahnhof Heidelberg, Marlene-Dietrich-Platz 3. Beginn: 16 Uhr. Eintritt frei

Shared Reading und KulturTandem: Kann Poesie die Welt retten?

Claudia Kiefer, Nicole Guether und Susanne Jung laden gemeinsam mit Shared Reading zu einer besonderen Lesung aus dem Gedichtband „Gezeiten“ von Claudia Kiefer. Die Texte gehen der Frage nach, wie Gedichte unsere Wahrnehmung und unser Erleben verändern können – und wie sie uns einladen, die Welt mit neuen Augen zu sehen. Im Anschluss wird die Wirkung der Poesie und der Kurztexte im Rahmen von Shared Reading vertieft. Zwischendurch werden Pausen gemacht, um nachzudenken, ins Gespräch zu kommen und zuzuhören, den anderen Teilnehmenden und sich selbst. Ort: Tandem Art Space, Rheinstraße 17, 69126 Heidelberg. Lesung mit Claudia Kiefer: 18 bis 19 Uhr. Shared Reading mit Susanne Jung: 19.30 bis 21 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten (Teilnehmerzahl begrenzt) unter jung@karlstorbahnhof.de.

KAMINA: Harmonischer Poesie-Abend

Der Dichterkreis KAMINA stellt am 21. März 2025 im Café Ly verschiedene Texte vor. In der einladenden Atmosphäre des Cafés kann man positiven, hoffnungsvollen oder konstruktiv stärkenden Gedichten sowie kurzen Geschichten lauschen. KAMINA (2011 gegründet) bietet im weitesten Sinne eine Plattform, unter Gleichgesinnten eigene Werke vorzustellen und sich darüber auszutauschen. Ort: Café Ly, Theaterstraße 18. Uhrzeit: 19.30 bis 21.30 Uhr. Eintritt frei.

Ausstellung: Poesie-Empfehlungen

Die Stadtbücherei Heidelberg beteiligt sich mit Lyrik-Empfehlungen und präsentiert in der Zeit vom 21. März bis 4. April 2025 ausgewählte Lyrik im Ausstellungsbereich sowie in der Kinderbücherei. Ort: Stadtbücherei Heidelberg, Poststraße 15, 69115 Heidelberg

Mathematik-Kalender (Harenberg Verlag)

Im Mathematik-Kalender Harenberg Verlag, den der Heidelberger Autor Matthias Delbrück gemeinsam mit einem Kollegen verfasst, erscheint am 21. März immer ein Gedicht von einem Heidelberger Autor, einer Heidelberger Autorin. 2025 ist dort ein Tanka von Sandra Stürzel-Prang zu finden, die unter anderem den Kinder-Literaturkalender initiiert hat.

Poesie-Gottesdienst

„Es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer“ – so klagt der Prophet Jeremia vor über 2500 Jahren über das Wort Gottes, das er den Menschen weitergeben soll. Für den Poesie-Gottesdienst am Sonntag, 23. März 2025, haben deshalb Heidelberger Autoren und Autorinnen poetische Texte verfasst, die die Erfahrung eines brennenden Feuers im Herzen widerspiegeln. Die Texte werden verlesen und treten in Beziehung zu Liturgie, Musik und Gebet. Ort: Gemeinde- und Begegnungszentrum Arche, Glatzerstraße 31, 69124 Heidelberg. Beginn: 10 Uhr

Hintergrund: Auch andere Städte und Kommunen der Metropolregion Rhein-Neckar – so etwa Mannheim und Neustadt a. d. Weinstraße – feiern den UNESCO Welttag der Poesie. Gebündelte Informationen zu Aktionen der Metropolregion am UNESCO-Welttag der Poesie 2025 findet man auf der Webseite www.metropolpoesie.de.

Der Welttag der Poesie am 21. März wird, von der UNESCO initiiert, seit 2000 jährlich gefeiert. Der Tag soll nicht nur an die Vielfalt des Kulturgutes Sprache erinnern, sondern auch den interkulturellen Austausch fördern und den wichtigen Platz der Poesie im gesellschaftlichen und kulturellen Leben hervorheben.

Quelle: Stadt Heidelberg