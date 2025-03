Frankenthal – „Ausbildung? Strike!“ Stadtverwaltung Frankenthal präsentiert Ausbildungsmöglichkeiten in Ludwigshafen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Spielerisch ins Gespräch kommen und potenzielle Arbeitgeber kennenlernen: Das bietet die innovative Berufsinformationsveranstaltung „Ausbildung? Strike!“ der Bundesagentur für

Arbeit, an der sich die Stadtverwaltung Frankenthal beteiligt.

Am Mittwoch, 26. März, öffnet das Felix Bowlingcenter in Ludwigshafen von 14 bis 16 Uhr

exklusiv seine Türen. Jedes Unternehmen erhält eine eigene Bowlingbahn, um sich und die

Ausbildungsmöglichkeiten zu präsentieren. Neben der Stadtverwaltung Frankenthal nehmen

zwölf weitere Unternehmen aus der Region an der Veranstaltung teil.

„Wir freuen uns darauf, mit den jungen Talenten in Kontakt zu treten und sie für unsere

Ausbildungsangebote zu begeistern“, sagt Jan-Luca Dittrich, Ausbildungsleiter der

Stadtverwaltung Frankenthal. „Die Veranstaltung bietet eine hervorragende Gelegenheit,

unsere Azubis als Botschafter für die Stadtverwaltung einzusetzen und den Jugendlichen

einen Einblick in die vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei uns zu geben.“

Während der Veranstaltung haben die Jugendlichen die Möglichkeit, auf spielerische Weise

mit den Unternehmensvertretern zu interagieren – sei es bei lockeren Unterhaltungen oder in

kleinen Challenges auf der Bowlingbahn. Diese unkonventionelle Herangehensweise soll

den Druck eines klassischen Bewerbungsgesprächs nehmen und eine angenehme

Atmosphäre schaffen.

Wer an einer Ausbildung bei der Stadtverwaltung interessiert ist, kann sich gerne an Jan-

Luca Dittrich wenden, 06233 89 864, ausbildung@frankenthal.de. Einen Überblick zu den

Ausbildungsgängen bietet auch die Website www.frankenthal.de/ausbildung.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)