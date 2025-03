Edenkoben – Person sitzt auf Gleise

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Hallenbad Oggersheim bietet der Bereich Sport und Ehrenamt der Stadt Ludwigshafen in den Osterferien von 14. bis 26. April 2025 drei “Crash-Schwimmkurse” für Kinder an. Die Reservierung der Kurskarten erfolgt per E-Mail. Kurstage sind in der ersten Woche Montag bis Donnerstag sowie am Samstag und in der zweiten Woche ... Mehr lesen »