Weinheim – Licht aus für den Planeten! Stadt ist am 22. März wieder bei der „Earth Hour“ dabei! Bürger sollen selbst mitmachen

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auch die Stadt Weinheim folgt in diesem Jahr wieder dem Aufruf des WWF Deutschland und unterstützt die „Earth Hour“, die Stunde der Erde, bei der symbolisch für eine Stunde das Licht ausgeschaltet wird, um Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. „Jeder kann mitmachen“, appelliert Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just auch an Bürgerinnen und Bürger.

Mit der „Earth Hour“ fordern Menschen, Städte und Unternehmen weltweit mehr Einsatz für den Klimaschutz und stellen sich hinter die demokratischen Grundwerte des friedlichen und bunten Miteinanders. Sie schalten dafür am Samstag, 22. März, um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus, um so ein Zeichen zu setzen. Bekannte Bauwerke stehen dann wieder in symbolischer Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro. In Weinheim wird zur !Earth Hour“ unter anderem die Beleuchtung der Burg Windeck, der Wachenburg sowie des Schlosses ausgeschaltet.

Oberbürgermeister Manuel Just ruft auch die Weinheimerinnen und Weinheimer auf, mitzumachen: „Nach einem weiteren Jahr der Extreme, von neuen Waldbrand- oder Überflutungsrekorden, einem Jahr mit vielen Krisen, Konflikten und Kriegen, ist die Earth Hour 2025 ein wichtiger Moment, um mehr Klimaschutz einzufordern und sich für die Demokratie stark zu machen.“ Die Kampagne steht in diesem Jahr unter dem Motto „Licht aus. Stimme an. Für einen lebendigen Planeten.“ und wird das Lichtausschalten mit dem Erheben der Stimme verbinden. Auf der Seite des Veranstalters sind einige Ideen zum musikalischen Mitmachen zusammengestellt (https://www.wwf.de/earth-hour/so-koennen-sie-mitmachen).

Mitmachen in dieser Stunde geht aber auch ganz gemütlich von zu Hause. Statt des elektronischen Lichts eignen sich neben Kerzen (Achtung Brandschutz!) weitere klimafreundliche Lichtquellen, wie Solarlampen. Die Stadt Weinheim ruft außerdem alle dazu auf, die Teilnahme an der Earth Hour unter dem Hashtag #earthhour in den sozialen Medien zu teilen.

Weitere Informationen gibt es auch unter www.weinheim.de/earth_hour

Quelle: Stadt Weinheim