Walldürn – Einbruch in Schule – Zeugen gesucht

Walldürn/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagmorgen, gegen 6:35 Uhr, drangen zwei unbekannte Täter in eine Schule am Theodor-Heuss-Ring in Walldürn ein. Sie warfen mit einem Stein die Sicherheitsverglasung zweier Türen ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren traten sie eine Tür zum Hausmeisterraum ein. Die Täter wurden von einem 62-jährigen Hausmeister überrascht, woraufhin sie zu Fuß in Richtung Sportplatz flüchteten. Während der Flucht wurde einer der Täter mit dem Namen “Justin” angesprochen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Schule beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter Telefon 062819040 zu melden.

