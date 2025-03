Sinsheim/Mosbach – Mann mit über 2 Promille unterwegs – Zeugen gesucht

Sinsheim/Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag gegen 16:40 Uhr fiel ein 60-jähriger Fahrer auf der Bundesstraße 292 von Sinsheim in Fahrtrichtung Mosbach durch unsichere Fahrweise auf. Der Mann war mit einem gelben VW Transporter unterwegs, fuhr mehrfach in den Grünstreifen und kam auf die Gegenfahrbahn. Eine Streife konnte das Fahrzeug in Mosbach anhalten und deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Mann musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme begleiten und seinen Führerschein abgeben. Die Polizei Mosbach sucht nun Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Insbesondere soll der 60-Jährige im Bereich Sinsheim plötzlich stark gebremst haben. Ein hinter ihm fahrender weißer Mercedes SUV mit Mosbacher Kennzeichen habe einen Zusammenstoß nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn