Schwetzingen – Betrunken Auto gefahren und im Gewahrsam aufgewacht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine 31-jährige Frau war am frühen Sonntagmorgen in Schwetzingen betrunken mit dem Auto unterwegs. Die 31-Jährige fiel einer Polizeistreife kurz vor 1 Uhr auf, als sie mit ihrem Porsche in der Straße “Am langen Sand” unterwegs war. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem der Frau. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Da sie aufgrund ihrer hohen Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war, ihren Weg selbständig fortzusetzen, wurde der Frau angeboten, einen Angehörigen oder eine Vertrauensperson zur Abholung zu verständigen. Da sie das jedoch ablehnte, musste sie vorübergehend in der Gewahrsamszelle untergebracht werden. Aber auch das gefiel der 31-Jährigen nicht, weshalb sie laut herumschrie und unentwegt gegen die Zellentür schlug und trat. Als sie schließlich gegen 9 Uhr ihren Rausch ausgeschlafen hatte und wieder Einsicht zeigte, wurde sie wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen die Frau wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Zudem wird ihr der Aufenthalt in der Gewahrsamszelle in Rechnung gestellt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim