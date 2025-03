Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis – IT-Sicherheit im Fokus: Praxis-Tipps für Handwerksunternehmen in Online-Seminarreihe

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Kostenfreies Angebot der Handwerkskammer – Nächste Veranstaltung am 27. März 2025 zum Thema: Auf dem Weg zu mehr IT-Sicherheit

Mit einer Online-Veranstaltungsreihe über IT-Sicherheit in Betrieben bietet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald in Zusammenarbeit mit den anderen baden-württembergischen Handwerkskammern, dem Institut für Betriebsführung im Handwerk (itb) sowie der Uni Siegen verschiedene kostenfreie Seminare für ihre Mitglieder an. Die nächste Online-Veranstaltung findet am Donnerstag, 27. März 2025 um 10 Uhr statt und behandelt das Thema „Auf dem Weg zu mehr IT-Sicherheit“.

„Cybersicherheit wird in allen Bereichen zunehmend wichtiger“, sagt Aaron Maier, technischer Berater der Handwerkskammer in Mannheim. Im Jahr 2023 seien rund 58 Prozent der deutschen Unternehmen Opfer eines Cyberangriffs geworden. Laut Bitcom habe dies einen wirtschaftlichen Gesamtschaden von über 200 Milliarden Euro verursacht. Pro Tag würden etwa 300.000 neue Schadprogramm entdeckt, von denen etwa 92 Prozent über E-Mails verbreitet würden (techopedia).

Die Online-Veranstaltungsreihe zu IT-Sicherheit für Handwerksbetriebe bietet einen Einstieg und praxisorientierte Handlungsempfehlungen. „Die Themen reichen von Datenlecks über den ‚Risikofaktor Mensch‘ bis hin zu Cyberangriffen“, so Aaron Maier. Teilnehmende erhalten Informationen zu verschiedenen Aspekten der IT-Sicherheit in Handwerksbetrieben und praxisorientierte Tipps und Handlungsempfehlungen. Es geht um die Frage, wie man den Stand der IT-Sicherheit im Unternehmen ermitteln kann, wie sich digitale Wachsamkeit im Unternehmen fördern lässt und welche Praxistipps bei der Erhöhung der IT-Sicherheit am wirkungsvollsten sind. Auch der Umgang mit Cyber-Angriffen und Unterstützungsangebote werden besprochen.

„Die Veranstaltungsreihe bietet eine gezielte Erweiterung des eigenen Know-hows und den praxisnahen Austausch bei Fragen und Anliegen mit einem erfahrenen Experten“, sagt der technische Berater der Handwerkskammer in Mannheim. Die einzelnen Online-Veranstaltungen finden bis Juli jeweils an einem Donnerstag statt und dauern 30 Minuten mit anschließender Möglichkeit für Fragen und Austausch.

Eine vorherige Anmeldung ist notwendig unter: https://smart-service-bw.de/it-sicherheit-fuer-handwerksbetriebe/ . Ansprechpartnerin für die Veranstaltung ist Frau Behrens vom ITB, E-Mail: anmeldung@itb.de

Bei allgemeinen Fragen zu Cybersicherheit steht bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald der technische Berater Aaron Maier zur Verfügung, Telefon: 0621 18002-146 oder E-Mail aaron.maier@hwk-mannheim.de.

Die Veranstaltungsreihe findet im Rahmen des „Kompetenzzentrum Smart Services“ statt und wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg gefördert.

Quelle: Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald