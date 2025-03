Mannheim – Eislaufsaison 2024/2025 im Eissportzentrum Herzogenried endet mit guter Bilanz

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Eislaufsaison 2024/2025 ist in Mannheim zu Ende gegangen und verzeichnet mehr als 130.000 Besucherinnen und Besucher. Am letzten Wochenende nutzten trotz frühlingshaften Sonnenscheins noch einmal fast 1.600 Eislaufbegeisterte die Gelegenheit, auf den Eisbahnen im Eissportzentrum Herzogenried ihre letzten Runden zu drehen. Die gesamte Saison über wurde während der öffentlichen Eiszeiten ein abwechslungsreiches Programm geboten – Höhepunkt und Besuchermagneten waren stets die Eisdiscos. Neben den Mannheimer Sportvereinen, die mit mehr als 21.000 Sportlerinnen und Sportlern die Eishalle für ihr Vereinstraining nutzen, besuchten auch Schulen mit ca. 15.000 jungen Besucherinnen und Besuchern die Eishallen im Rahmen des Schulunterrichts.

„Das Eislaufzentrum Herzogenried hat sich auch in diesem Winter zu einem regelmäßigen sportlichen Treff für alle Mannheimerinnen und Mannheimer etabliert. Mit dem ‚Mannheimer Musikexpress’ als neues Format haben wir in dieser Saison musikalische Akzente beim Rundlauf gesetzt”, sagt Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer.

Rückblickend auf die am 12. Oktober 2024 eröffnete Eislaufsaison spricht Bernd Haase, Sachgebietsleiter Sportstättenbetrieb beim Fachbereich Sport und Freizeit, von einer insgesamt „guten Saison”. Insgesamt 130.517 Besucherinnen und Besucher sind in der Wintersaison gekommen. Die meisten Gäste, insgesamt 2.285, wurden am 29. Dezember in den Weihnachtsferien auf dem Eis gezählt.

Jetzt schon vormerken: Die neue Eislaufsaison 2025/2026 startet am 11. Oktober 2025.

Abwechslungsreiches Programm auf dem Eis

Zu den vier Eisdiscos mit DJ tanzten insgesamt mehr als 4.000 Besucher über das Eis. Gut angenommen wurden auch die Kindereisdiscos für Kinder im Grundschulalter. Zu dem Veranstaltungsformat für Familien kamen an vier Nachmittagen an die 1.600 kleine Besucher mit ihren Eltern.

Neu und gut angenommen wurde das Veranstaltungsformat „Mannheimer Musikexpress”: Auf dem Eis Runden drehen, Lieblingsmusik (vom Band) hören und Freunde treffen – das stand im Mittelpunkt des neuen Laufes, der musikalische Schwerpunkte setzte und regelmäßig einmal zur Monatsmitte freitags stattfand. Das Eissportzentrum präsentierte das neue Veranstaltungsformat, um eine Lücke zu den beliebten und stark nachgefragten Eisdiscos zu schließen und das Angebot beim Rundlauf zu erweitern. Mehr als 1.500 Besucher kamen zu den Veranstaltungen des „Mannheimer Musikexpresses”.

Weitere Informationen zum Eissportzentrum Herzogenried gibt es im Internet unter www.mannheim.de/eislaufen.

Quelle/Foto: Stadt Mannheim