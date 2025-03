Mannheim – 25-Jähriger verursacht Unfall bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagmittag fuhr ein 25-jähriger BMW-Fahrer entlang der Hafenstraße, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte einen Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Der BMW-Fahrer geriet gegen 12:30 Uhr aus bislang unklarer Ursache ins Schleudern und prallte gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto der Marke Polstar. Durch den Zusammenstoß wurde der Polstar auf einen davor geparkten Audi geschoben. Auch der Audi konnte die Wucht des Aufpralls nicht abfangen, sodass dieser auf ein weiteres geparktes Auto der Marke Peugeot geschoben wurde. Durch die Kollisionen entstand an den vier Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der BMW des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim