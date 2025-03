Ludwigshafen – Veranstaltungen im Pfalzbau im April

Spaß für die ganze Familie: Kreismusikschule lädt zum Musikschultag ein. Viele Instrumente entdecken und nach Lust und Laune ausprobieren: Die Musikschule des Rhein-Pfalz-Kreises veranstaltet am Samstag, 5. April, von 10 bis 14 Uhr in Schifferstadt wieder ihren beliebten Musikschultag. In der Aula der Realschule plus im Schulzentrum haben Kinder und Familien die Möglichkeit, sich mit ... Mehr lesen »