Ludwigshafen – „Steinzeit-Gene in der Hightech-Welt” – Online-Frauensalon im HPH am 31. März 2025

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag, den 31. März 2025, öffnet die Akademie für Frauen im Heinrich Pesch Haus von 19 Uhr bis 20 Uhr erneut die virtuellen Türen zum Online-Frauensalon. Dieses Mal gibt die Dipl.-Biologin, Trainerin und Coach Carmen Lange spannende Einblicke in die Frage, wie sich unser evolutionäres Erbe mit den Herausforderungen der modernen Welt vereinbaren lässt.

„Die moderne Welt macht uns krank!” – Dieser Satz ist häufig zu hören. Doch warum ist das so? Und was können wir tun, um gesund, leistungsfähig und ausgeglichen zu bleiben? Carmen Lange bringt Licht ins Dunkel und zeigt, warum der Mensch eine „artgerechte Haltung” benötigt. Unsere Gene haben sich in den letzten 10.000 Jahren kaum verändert – unser Lebensstil dagegen massiv. Der Frauensalon bietet den Teilnehmerinnen die Möglichkeit, mehr über diese Zusammenhänge zu erfahren und praktische Tipps für den Alltag mitzunehmen.

Carmen Lange, die als Biologin ursprünglich die Naturwissenschaften erforschte, entwickelte früh eine Leidenschaft für die Dynamik menschlichen Zusammenlebens und beruflichen Miteinanders. Nach Stationen im internationalen Start-up-Umfeld, im produzierenden Mittelstand sowie in der Konzernwelt ist sie heute als Trainerin, Beraterin und Coach im Bereich Changemanagement, Personal- und Führungskräfteentwicklung tätig.

Der Frauensalon der Akademie für Frauen im Heinrich Pesch Haus findet alle zwei Monate statt und greift zentrale Themen für Frauen in Beruf und Gesellschaft auf. Er bietet Raum für Austausch, Reflexion und Inspiration. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org wird gebeten. Für das Online-Seminar wird ein virtueller Konferenzraum von Microsoft Teams genutzt. Der Link zum Frauensalon wird einen Tag vor der Veranstaltung versendet.

Quelle: Heinrich Pesch Haus