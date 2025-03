Ludwigshafen – Speisen wie koreanische Könige an der VHS

Ludwigshafen / Metropoplregion Rhein-Neckar(red/ak) – Speisen wie koreanische Könige – wer dies ausprobieren möchte, ist in einem Kochkurs an der Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) am Donnerstag, 27. März 2025, von 17 bis 21 Uhr richtig. Die Teilnehmenden lernen das traditionsreiche Gericht Gujeolpan – die Platte der neun Köstlichkeiten – kennen. Unter der Anleitung von Dozentin Sungsook Park bereiten die Teilnehmer*innen in der Lehrküche der VHS, im Bürgerhof, die kunstvolle Speise zu, die einst den koreanischen Königen vorbehalten war. Acht farbenfrohe Zutaten – darunter Gemüse, Fleisch und Garnelen – werden stilvoll in einem achteckigen Holzgefäß arrangiert. In der Mitte liegen hauchdünne Pfannkuchen (Miljeonbyeong), in die die Köstlichkeiten gewickelt und mit einer scharfen Senfsauce serviert werden. Die Farben der Zutaten folgen der koreanischen Harmonielehre Obang-Saek, die Dozentin Park im Kurs näher erläutern wird. Neben der klassischen Variante mit Fleisch gibt es auch eine vegetarische Alternative – ganz im Sinne der buddhistischen Könige. Ergänzt wird das Menü durch Pfannkuchenspieße mit Fleisch und Gemüse sowie aromatischem koreanischen Blütentee. Die Gebühr für den Kurs beträgt 48 Euro inklusive der Lebensmittelkosten. Anmeldungen nimmt die VHS auf ihrer Webseite www.vhs-lu.de entgegen oder unter Telefon 0621 504-2238.

Quelle: Stadt Ludwigshafen