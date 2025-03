Heidelberg – Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße: Zwischenfazit nach einem Jahr Baustelle

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit März 2024 wird die Dossenheimer Landstraße im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim umfangreich saniert. Im südlichen Abschnitt des Baufelds sind die Tiefbau- und Gleisarbeiten nahezu abgeschlossen. Die Gleis- und Haltestellenerneuerung auf rund einem Kilometer Strecke liegen damit im Zeitplan. Im Zuge der Arbeiten modernisiert die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) gemeinsam mit der Stadt Heidelberg auch die Abwasser-, Versorgungs- und Kommunikationsinfrastruktur einschließlich der Straßengestaltung.

Ein Jahr nach dem Spatenstich am 22. März 2024 sind auf der Großbaustelle in Handschuhsheim bereits deutliche Veränderungen zu sehen: Zwischen Hans-Thoma-Platz und Jakob-Fischer-Straße liegen in beiden Fahrtrichtungen neue Straßenbahngleise von je rund 400 Metern Länge. Nicht auf den ersten Blick sichtbar sind die Veränderungen im Untergrund: der Abwasserkanal, die Wasser-, Gas-, Strom- und Fernwärmeleitungen sowie die jeweiligen Vorbereitungen für Hausanschlüsse, die jeweils im Vorfeld der Gleisarbeiten auf gleicher Länge rundum erneuert oder neu verlegt wurden. Von März bis Oktober 2024 hatte die rnv zunächst auf der Westseite gearbeitet. Nach einer Umbauwoche zum Tauschen der Bauweichen und Wechsel der Verkehrsführung befindet sich das Baufeld aktuell auf der östlichen Seite der Dossenheimer Landstraße in Bauphase zwei.

Die Baumaßnahme ist in insgesamt sechs räumliche und zeitliche Abschnitte, sogenannte Bauphasen, gegliedert. Der Straßenbahnbetrieb wird während der gesamten Bauzeit aufrechterhalten werden und lediglich für den Wechsel zwischen den Bauphasen unterbrochen. Ein gut abgestimmter Schienenersatzverkehr sorgt dann weiterhin für reibungslose Mobilität.

Besonderes Augenmerk auf guter Nachbarschaft

Bei allen Maßnahmen legen die Projektbeteiligten von rnv und Stadt Heidelberg großen Wert auf eine intensive Kommunikation mit der Bevölkerung. Anwohner und Gewerbetreibende werden regelmäßig über den Baufortschritt informiert – sei es durch Postwurfsendungen, den Runden Tisch der Gewerbetreibenden, die eigene Baustellen-Website, vor Ort eingesetztes Infopersonal oder den eigens eingerichteten Baustellen-Podcast des Gewerbevereins.

Die beiden Baustellenbeauftragten, Gerhard Wagner (für Anwohner) und Thomas Boroffka (für Gewerbetreibende), stehen für Fragen und Anliegen zur Verfügung. Anfragen und Anrufe betreffen häufig die Erreichbarkeit von Grundstücken oder Geschäften bei Umzügen und Anlieferungen. In Abstimmung mit den beauftragten Firmen konnten stets kurzfristig Lösungen zur Zufriedenheit von Anwohnerschaft und Gewerbe gefunden werden. Daneben waren Lärm oder Schmutz durch die Baustelle oder den Umleitungsverkehr Themen, die die Anlieger beschäftigten. Die enge Abstimmung zwischen Stadt, rnv und betroffenen Personen hat sich hierbei bewährt.

Projektleiter Frank Hagendorn von der rnv zeigt sich zufrieden: „Wir legen viel Wert darauf, ein gutes Verhältnis mit Anwohnenden und Gewerbetreibenden zu haben und immer die Zufahrtsmöglichkeiten zu gewährleisten. Wir bekommen viel positive Resonanz dafür. Das freut uns und zeigt, dass unser Konzept ankommt.”

Wirtschaftliche Unterstützung für Gewerbetreibende

Um die Auswirkungen der Tiefbauarbeiten in Handschuhsheim abzumildern, setzt die Stadt Heidelberg auf ein umfassendes Baustellenmarketing. Das Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft und das Amt für Mobilität stehen in engem Austausch mit den Gewerbetreibenden, um individuelle Lösungen zu finden und den Zugang zu den Betrieben sicherzustellen.

Ein zentrales Unterstützungsinstrument ist der Baustellenunterstützungsfonds (BUF), der gemeinsam mit der Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH sowie den Stadtwerken Heidelberg verwaltet wird. Er dient als finanzielle Überbrückungshilfe, um mögliche finanzielle Einbußen aufgrund der Baustelle abzufedern.

Über den Runden Tisch der Gewerbetreibenden werden Maßnahmen mit der Baufirma, der rnv und weiteren Beteiligten abgestimmt. Bereits erfolgreich umgesetzt wurden unter anderem Umleitungsgrafiken, Flyer, Hinweisbeschilderungen, ein erweitertes Parkplatzangebot bei Lidl, Rewe und Aldi zu besonderen Zeiten, eine Sonderbeilage in der Rhein-Neckar-Zeitung sowie gezielte Marketinganzeigen zur Erreichbarkeit Handschuhsheims. Auch kreative Aktionen wie die Verteilung von Gummibärchen-Tüten und der beliebte Baustellen-Podcast tragen dazu bei, die Aufmerksamkeit für die Betriebe aufrechtzuerhalten.

„Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Bauprojekts Dossenheimer Landstraße ist hervorragend. Trotzdem hoffen wir, dass die Baustelle ein pünktliches Ende findet, da unsere Gewerbetreibenden dringend ‚freie Bahn’ brauchen, um sich wieder auf ihr eigentliches Tagesgeschäft konzentrieren zu können”, sagt Carmen Niebel, 1. Vorsitzende des Handwerker- und Gewerbevereins Handschuhsheim.

So geht es in der Dossenheimer Landstraße weiter

Im Anschluss an die Gleisarbeiten werden an den Straßeneinmündungen von Friedens-, Kriegs- und Johann-Fischer-Straße und im Gehwegbereich neue Randsteine verbaut. Der neue Gleisbereich wird asphaltiert und der Gehweg auf der Ostseite erhält eine neue Pflastereindeckung. Ab Sommer nimmt dann die neue Haltestelle Johann-Fischer-Straße (ehem. Biethsstraße) Form an. Die barrierefreie Haltestelle soll bis Ende 2025 fertiggestellt werden und künftig den Zugang für Fahrgäste deutlich erleichtern.

Die Vorteile der neugestalteten Dossenheimer Landstraße

Im Rahmen der Baumaßnahme entstehen zudem moderne und sichere Radwege sowie zusätzliche Grünflächen. Diese Ergänzungen sollen die Dossenheimer Landstraße in Zukunft zu einer attraktiven Verkehrsachse für alle Verkehrsteilnehmer machen. Die Modernisierung der Dossenheimer Landstraße bleibt auch 2025 ein zentrales Projekt für eine moderne und nachhaltige Verkehrsinfrastruktur in Heidelberg:

Neue barrierefreie Haltestellen: Die Arbeiten an der neuen Haltestelle Johann-Fischer-Straße sind in vollem Gange. Bis Jahresende 2025 wird diese Haltestelle fertiggestellt und bietet barrierefreien Zugang für alle Fahrgäste.

Weitere Leitungsarbeiten: Im Laufe des Jahres 2025 sollen zusätzliche Versorgungsleitungen erneuert und erweitert werden, um die Infrastruktur nachhaltig zu modernisieren.

Nachhaltige Mobilität: Neben den neuen Straßenbahngleisen entstehen auf der Dossenheimer Landstraße moderne, sichere Radwege und zusätzliche Grünflächen. Dies unterstreicht Heidelbergs Ziel einer umweltfreundlichen und lebenswerten Stadt.

Ein Jahr Baustelle: Zahlen und Fakten

400 Meter Doppelgleis, das entspricht rund 50 Gleisjochen mit Schwellen zu je 3 Tonnen Gewicht

rund 60.000 Fahrten der Linie 5 durch die Baustelle im Gleiswechselbetrieb

rund 300 Meter Kanal

rund 600 Meter Wasserleitungen

rund 600 Meter Gasleitungen

rund 4000 Meter Stromleitungen

rund 1800 Kontakte der Baustellenbeauftragten mit Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Gewerbetreibenden

Sieben Sitzungen des Runden Tischs der Gewerbetreibenden

52 Baustellenbesprechungen mit den Beteiligten der rnv, Stadt Heidelberg und der beauftragten Firmen

20 Anwohnerinformationen als Postwurfsendung

Über die Maßnahme

Im Zuge der Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße erneuert die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) gemeinsam mit der Stadt Heidelberg die Infrastruktur auf einer der wichtigen Verkehrsachsen der Stadt. Die Maßnahme gliedert sich in insgesamt sechs Bauphasen und umfasst auf knapp einem Kilometer neue Straßenbahngleise einschließlich der Fahrleitungsanlage sowie den Ausbau zweier barrierefreier Haltestellen. Parallel werden die Abwasser-, Versorgungs- und Kommunikationsinfrastruktur modernisiert und die Straßenbeläge, Rad- und Gehwege neu hergestellt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich einschließlich aller Gewerke auf rund 50 Millionen Euro. Für die Investition in die öffentliche Infrastruktur sind Förderungen auf Landes- und Bundesebene in Höhe von rund 23 Millionen Euro beantragt. Weitere Informationen zur Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße finden sich unter www.dossenheimer-landstrasse.de.

Bild: Copyright: “rnv GmbH/Haubner”

Quelle: rnv