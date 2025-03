Fürth/Kreis Bergstraße/Metropolrgion Rhein-Neckar. Ein Firmengebäude in der Carl-Benz-Straße geriet in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (14.03.) und Samstagmittag (15.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang und erbeuteten dort anschließend in einem Büro und einem weiteren Gebäude Bargeld. Hinweise bitte an die Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen