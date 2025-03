Frankenthal – Frankenthal-App: Abfuhrkalender als neue Funktion

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Dezember 2024 bietet die Frankenthal-App der Stadtverwaltung einen

unkomplizierten Zugang zu Informationen und Dienstleistungen und ergänzt das

Angebot ihrer Internetseite www.frankenthal.de für ihre Bürger. Ab sofort ist auch der

Online-Abfallkalender per App nutzbar.

„Über eine Online-Umfrage im Herbst 2024 haben sich die Frankenthalerinnen und

Frankenthaler den Abfuhrkalender als weitere Funktion am häufigsten gewünscht.

Wir freuen uns, dass wir jetzt dieses neue Feature über die App zur Verfügung

stellen können. Mithilfe der Push-Benachrichtigung am Vortag wird nun keine volle

Tonne mehr vergessen,“ stellt Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer den Vorteil der

neuen App-Funktion vor.

So funktioniert der App-Abfuhrkalender

Die Frankenthal-App ist kostenlos im App- oder Playstore verfügbar. Die Funktion

„Abfuhrkalender“ befindet sich im Hauptmenü. Hierüber kann neben der eigenen

Adresse auch weitere Adressen eingegeben werden. Je Adresse sind über ein

Auswahlmenü verschiedene Müllarten auswählbar. Darüber hinaus kann die Uhrzeit

eingestellt werden, zu der am Vortag eine Erinnerungsmeldung aufs Smartphone

geschickt wird. Anschließend kann jeder App-Nutzer seinen persönlichen

Abfuhrkalender einsehen und wird rechtzeitig und individuell ans Rausstellen der

entsprechenden Müllart erinnert.

Online-Abfallkalender

Die neue App-Funktion ergänzt den Online-Abfallkalender des Eigen- und

Wirtschaftsbetriebs, der seit Mai 2023 im Einsatz ist. Auch hierüber lässt sich ein

individueller Abfuhrkalender zusammenstellen und als PDF-Datei herunterladen.

Erinnerungen an die Abfuhrtage werden per E-Mail versandt und die Termine können

per iCal-Funktion in den digitalen Kalender übernommen werden. Aufrufbar ist der

Online-Abfallkalender unter www.frankenthal.de/abfallkalender.

Weitere Neuerungen der Frankenthal-App

Die Stadtverwaltung verfolgt mit der Frankenthal-App das Ziel, eine „App für alles“

bereitzustellen. Zudem ist Frankenthal Modellkommune für diese neue Art der Stadt-

App. Dementsprechend wird die App kontinuierlich weiterentwickelt. Seit der

Veröffentlichung im Dezember konnten eine Reihe von inhaltlichen und technischen

Verbesserungen umgesetzt werden.

– Ergänzung der Frankenthaler Künstler und Kulturschaffenden

– Filterfunktion bei Events, um bestimmte Zeiträume durchsuchen zu können

– Ausspielung von Webseiten und Rufnummern für alle Einträge, um einen

deutlichen Informationsmehrwert vor allem für Unternehmen und Vereine zu

schaffen.

– Aufnahme vieler neuer Unternehmen und Vereine

– Steigende Anzahl von Event-Einträgen von Frankenthalern für Frankenthaler

– Technisch verbesserte Darstellung von Inhalten in den Kategorien News,

Events und eRathaus

In Planung und zum Teil bereits in Umsetzung befinden sich diese Funktionen:

– Anschluss des Bürgerinformationssystems mit Inhalten zu Sitzungen des

Stadtrates und anderer städtischer Gremien

– Umfrage-Tool zur Teilnahme an Bürgerbeteiligungen

– Einbindung der zentralen Mängelmelder-Plattform

– Aktivierung der Online-Terminvergabe

Feedback zur App kann über das Kontaktformular auf www.frankenthal.de/app, per

E-Mail an internetredaktion@frankenthal.de oder per Post an Stadtverwaltung

Frankenthal, Pressestelle, Rathausplatz 2-7, 67227 Frankenthal (Pfalz) gesendet

werden.

Weitere Informationen zur App sowie die Download-Links unter www.frankenthal.de/app.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)