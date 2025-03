Frankenthal – 80 Jahre Kriegsende Frankenthal startet Gedenkjahr mit Glockengeläut der Innenstadtkirchen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Jahr 2025 steht Deutschland im Zeichen des Gedenkens an das Kriegsende vor 80 Jahren, die Befreiung vom Nationalsozialismus und den demokratischen

Neubeginn. Auch Frankenthal erinnert an diese historischen Ereignisse und beginnt

das Gedenkjahr mit einer besonderen Aktion am Freitag, 21. März.

Bereits am 21. März 1945 läuteten in Frankenthal bedeutende Veränderungen das

Ende der Kriegszeit ein: An diesem Tag marschierten amerikanische Truppen in die

Stadt ein. Im provisorischen Rathaus in der Neumayer-Schule verhafteten sie den

amtierenden NS-Oberbürgermeister und setzten stattdessen den letzten

demokratisch gewählten Oberbürgermeister Hermann Strasser wieder in sein Amt

ein. Schon am 22. März nahm die Verwaltung unter amerikanischer – und ab dem 6.

Juli unter französischer – Besatzung ihre Arbeit wieder auf.

Glockengeläut und Gedenken am 21. März

Zum Gedenken an diese historischen Ereignisse läuten am 21. März um 15 Uhr für

15 Minuten die Glocken der Kirchen in der Innenstadt. In dieser Zeit stehen die Türen

der evangelischen Zwölf-Apostel-Kirche sowie der katholischen Kirchen St.

Dreifaltigkeit und St. Ludwig offen. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, in

Stille zu verweilen, zu beten oder Kerzen zu entzünden.

Historische Einblicke in den Alltag von 1945

Neben den Gedenkveranstaltungen gibt es bald auch eine besondere Möglichkeit,

sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. In verschiedenen Schaukästen und

Fenstern der Stadt werden Reproduktionen von Original-Bekanntmachungen aus

dem Stadtarchiv gezeigt. Diese Dokumente, die 1945 über Lautsprecherdurchsagen,

Aushänge oder im Amtsblatt veröffentlicht wurden, vermitteln einen unmittelbaren

Eindruck vom Leben in Frankenthal in der Nachkriegszeit.

Vorankündigung: Gedenkveranstaltung am 8. Mai

Am 8. Mai findet eine zentrale Gedenkveranstaltung statt. Diese beginnt um 18 Uhr

mit einem rund einstündigen Rahmenprogramm im Erkenbert-Museum. Im

Anschluss, ab 19.15 Uhr, wird ein ökumenischer Gottesdienst in der Kirche St.

Dreifaltigkeit abgehalten. Weitere Details zu den Veranstaltungen im Rahmen des

Gedenkjahres werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Mit diesen Aktionen möchte die Stadt Frankenthal nicht nur an die Vergangenheit

erinnern, sondern auch ein Zeichen für Frieden, Demokratie und Versöhnung setzen.

Mehr Informationen unter www.frankenthal.de/mitreden.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)