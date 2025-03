Carlsberg – Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus

Carlsberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum vom 13.03.2025 – 14.03.2025, 18:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Parkstraße in Carlsberg ein. Die Täter hebelten hierbei ein Fenster auf, um sich Zutritt in das Haus zu verschaffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein Bildschirm im Wert von ca. 50 Euro sowie 300 Euro Bargeld entwendet.

Sollten Sie im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Parkstraße in Carlsberg gemacht haben, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359-93120 [Add to Citavi project by ISBN] oder per Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

