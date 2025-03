Buchen – Außenspiegel bei Konzert beschädigt – Zeugen gesucht

Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, zwischen 21:30 Uhr und 23:30 Uhr, wurden die Außenspiegel von zwei geparkten Autos in der Mühltalstraße in Buchen mutwillig abgerissen. Zum Tatzeitpunkt fand ein Live-Konzert in einem nahegelegenen Bistro statt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf die oder den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281 9040 zu melden.

