Speyer – Einbruch in Wohnung – Zeugen gesucht

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagabend um 18:06 Uhr wurde in eine Wohnung in der Wormser Landstraße eingebrochen. Zwei Tatverdächtige verschafften sich gewaltsam Zugang zu der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. Bei einer Person soll es sich um eine weibliche Tatverdächtige handeln. Was genau entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt.

Hinweise zu Personen, die sich im weiteren Bereich der Aral-Tankstelle verdächtig verhalten haben, oder zu Fahrzeugen nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 entgegen. Alternativ können Sie Hinweise unter pispeyer@polizei.rlp.de geben.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen