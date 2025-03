Rhein-Pfalz-Kreis – Grün statt Grau: Vorträge zur klimafreundlichen Begrünung am Haus

Rhein-Pfalz-Kreis/ Metropolregion Rhein-Neckar. Mit den beiden kostenfreien Online-Vorträgen „Grün statt Grau – Dach, Fassade und Balkon klimagerecht begrünen“ und „Wassersparend und klimafreundlich: Der (Vor)Garten als Schwamm“ von Klimaschutzmanagement und Volkshochschule können sich am Mittwoch und Donnerstag, 9. und 10. April, jeweils ab 18 Uhr alle Interessierten über die klimafreundliche Begrünung am und ums Haus informieren.

„In unserem Online-Vortrag am 9. April dreht sich alles ums Grün am Haus“, sagt Bettina Niestrath,

Fachreferentin für Klimawandel und Klimaschutz bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Es werden Fragen erörtert wie: Warum ist die Begrünung von Fassade oder Dach sinnvoll? Was muss man beim Bepflanzen beachten und wie sieht es mit der Balkonbepflanzung aus? Regionale Besonderheiten ergänzt die Klimaschutzmanagerin des Rhein-Pfalz-Kreises, Natalie Feike.

Haben Hausbesitzerinnen und -besitzer die grundlegende Bedeutung des privaten Grüns in ihren (Vor)Gärten für das Mikroklima in den Kommunen erkannt, stehen sie oftmals vor der großen Herausforderung einer nachhaltigen Umsetzung. Bei langanhaltenden sommerlichen Hitzeperioden, aber gleichzeitig immer häufiger auftretendem Starkregen, kann die Pflanzenauswahl sowie der Umgang mit Wasser zur Herausforderung werden. Am 10. April geht es daher mit Gartenplanerin Elke Blänsdorf um praktische Lösungen, wie etwa das Auffangen und Speichern von Regenwasser, effektive Tipps zur Bodenverbesserung, die klimafreundliche Gestaltung von Wegen und Sitzplätzen und eine trockenheitsresistente Bepflanzung. Blänsdorf gestaltet seit vielen Jahren nachhaltige Gärten und ist spezialisiert auf nachhaltige Wassernutzung.

Nach den Vorträgen wird es Zeit für Fragen geben. Anmeldungen sind bei der Volkshochschule online

unter www.vhs-rpk.de oder per E-Mail unter kvhsgeschaeftsstelle@vhs-rpk.de möglich (Kursnummern

J104209Z01 und J104210Z01).

Nach Anmeldung wird der Zugangslink wenige Tage vor der Veranstaltung per E-Mail versendet. Die

Informationsveranstaltungen finden in Kooperation mit der Stadt Ludwigshafen und ihrer zugehörigen

Volkshochschule statt.

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis

