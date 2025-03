Neustadt – Gimmeldinger Mandelblüte 2025: Die Termine stehen fest

Neustadt / Gimmeldingen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Temperaturaussichten für die kommenden Tage sind vielversprechend und das Warten hat endlich ein Ende. Das Orga-Team hat abgestimmt. Die Gimmeldinger Mandelblüte 2025 wird in diesem Jahr an den Wochenenden vom 21. bis 23. März und 28. bis 30. März 2025 gefeiert.

Für die Veranstaltung wird an dem bestehenden Parkraum- und Besucherlenkungskonzept festgehalten.

Anreise mit der Bahn

In Neustadt an der Weinstraße gibt es vier Bahnhöfe /-haltepunkte, die alle für die Anreise zur Mandelblüte genutzt werden können.

o Hauptbahnhof: RB45, RB51, RB53, S1, S2, RE1, RE6

Nach Gimmeldingen gelangen Besucherinnen und Besucher mit dem ShuttleBus (an den Wochenenden), oder zu Fuß über den gekennzeichneten Weg.

o Bahnhaltepunkt Süd: RB51, RB53

Nach Gimmeldingen gelangen Besucherinnen und Besucher mit dem ShuttleBus (an den Wochenenden).

o Bahnhaltepunkt Böbig: RB45, S1, S2

Nach Gimmeldingen gelangen Besucherinnen und Besucher zu Fuß über den gekennzeichneten Weg.

o Bahnhof Mußbach: RB45 –

Nach Gimmeldingen gelangen Besucherinnen und Besucher zu Fuß über die Kurpfalzstraße und/oder den Panorama-Weg.

Sollten Besucherinnen und Besucher mit dem Pkw anreisen, empfiehlt sich die Nutzung der Parkplätze in Kombination mit dem P+R-Shuttle.



Vier Parkbereiche werden hierzu ausgewiesen:

o Gimmeldingen Nord (gelb) / Anfahrt über die L516 aus Deidesheim / Gebühr 5,- €

o Gimmeldingen Süd (grün) / BAB65 Anschlussstelle Neustadt Nord, über AVG Kreisel / Gebühr 5,- €

o Weinstraßenzentrum (ehem. Hela-Baumarkt) (rot) / BAB65 Anschlussstelle Neustadt Nord über Mußbacher-Kreisel durch Gewerbegebiet /BAB65 Anschlussstelle Neustadt Süd

o Innenstadt (blau) / BAB65 Anschlusstelle Neustadt Süd, hier stehen folgende Parkplätze / -häuser zur Verfügung:

 Festwiese

 Friedhof

 Klemmhof

 Kohlplatz

 Rathaus West (ex-Bachgängel)

 Böbig

Der Shuttle-Busse verkehrt wie folgt:

Hauptbahnhof und Gimmeldingen (Haltestelle Unterhaardt / Mandelring) alle 10 Minuten, sowie die Linie Weinstraßenzentrum und Gimmeldingen (Haltestelle Unterhaardt / Mandelring) alle 30 Minuten. Die Linie 512 verkehrt auch unter der Woche zwischen dem Hauptbahnhof und dem Ortsteil Gimmeldingen.

Über die ausgeschilderten Fußwege können die Besucherinnen und Besucher bequem zwischen der Innenstadt und der Gimmeldinger Mandelblüte 2025 verkehren:

Der Mandelpfad verbindet die Innenstadt mit Gimmeldingen: Strohmarkt – Villenstraße – Sulzwiesenweg – Haardter Treppenweg – Lettenweg – Richtung Althaardt nach Gimmeldingen.

o Bahnhaltepunkt Böbig verbindet den Haltepunkt mit Gimmeldingen: Landwehrstraße – Harthäuserweg – Robert-Stolz-Straße – Am Knappengraben Richtung AVG Kreisel entlang der Gimmeldinger Straße nach Gimmeldingen.

o Der Panoramaweg verbindet Bahnhof Mußbach mit Gimmeldingen: Kurpfalzstraße – Rohgasse – Keschdeplätzel – Meerspinnstraße.

Zusätzliche Anreisemöglichkeiten stehen zur Verfügung:

o Mobility on Demand (Informationen zur Buchung unter https://www.mobility-on-demand.com/). Gegenüber der Einfahrt in den Mandelring werden im Wingert Haltepunkte für Fahrzeuge von MoD und Taxis vorgehalten.

o Taxi

o Reisebusse

Reisebusse fahren die Haltestelle „Unterhaardt“ an und lassen die Reisenden dort Aus-, bzw. Einsteigen. Anschließend werden die Busse auf den offiziellen Busparkplätzen oder dem Parkplatz (ehem. Hela-Baumarkt) im Weinstraßenzentrum abgestellt.

o Fahrrad

In der Meerspinnstraße (Höhe Blumen Schupp) werden Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen.

o Behindertenparkplätze

In der Von-Geissel-Straße stehen Behindertenparkplätze zur Verfügung.

An den Veranstaltungswochenenden wird es zu den Festzeiten zu Einschränkungen innerorts kommen. Am stärksten betroffen sind die obere Kurpfalzstraße (ab der Einmündung Altbachstraße), Meerspinnstraße, Neubergstraße

und der Peter-Koch-Straße. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden mittels eines Informationsschreibens über Parkmöglichkeiten informiert. Gimmeldinger Bürgerinnen und Bürger, die kein Schreiben erhalten haben, sind von den Sperrmaßnahmen und Einschränkungen nicht direkt betroffen. Die Zu- und

Abfahrt derer wird während der gesamten Veranstaltungsdauer gewährleistet.

Über die Verkehrskontrollpunkte in der Meerspinnstraße, Kurpfalzstraße und Herzogstraße wird es den restlichen Anwohnerinnen und Anwohners möglich sein, in ihre entsprechenden Straßen einzufahren. Auch die Einfahrt nach Königsbach wird möglich sein.

Informationen zur Mandelblüte 2025

An dem Veranstaltungs-Konzept des letzten Jahres wird festgehalten. Die Standflächen wurden entzerrt und auf ein etwas größeres Gebiet verteilt. Der Veranstalter verspricht sich davon eine Verteilung des in der Vergangenheit auf ein Wochenende fokussierten Besucheransturms. Auch die räumliche Aufteilung soll dazu dienen, Engstellen zu entzerren.

Je nach Wetterlage haben verschiedene Weingüter in Gimmeldingen auch unter der Woche als Straußwirtschaften geöffnet. Das Angebot wird an den Festwochenenden mit weiteren Ausschankstellen und einem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot sowie Kunsthandwerk und typisch pfälzischen Produkten ergänzt. Die Festmeile erstreckt sich über die Neubergstraße, beginnend am König-Ludwig-Pavillon über die Peter-Koch-Straße und das Dorfzentrum in die Kurpfalzstraße. NEU: Auf Mandelblütenfans, die die Blütenpracht etwas abseits der Festmeile genießen möchten, warten in diesem Jahr wieder eine Ausschankstelle am „Keschdeplätzel“.

Geöffnet ist der Festbereich (Outdoor) zu folgenden Öffnungszeiten:

Freitag: 14:00 bis 19:00 Uhr

Samstag: 11:00 bis 19:00 Uhr

Sonntag: 11:00 bis 19:00 Uhr

Montag bis Donnerstag: 11:00 bis 19:00 Uhr (Wein-Ausschankstellen können auch unter der Woche zu den angegebenen Öffnungszeiten öffnen).

In den Weingütern

Freitag: bis 01:00 Uhr

Samstag bis 01:00 Uhr

Sonntag bis 23:00 Uhr

Montag bis Donnerstag bis 19:00 Uhr

Die komplette Planung der Gimmeldinger Mandelblüte 2025 läuft von Beginn an gemeinsam mit einem Orga-Team aus Gimmeldingen, welches sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Politik und der Winzer aus dem Ort zusammensetzt. Dieses Team plant in enger Absprache mit der TKS und der Stadtverwaltung alles rund um die Festivitäten. Der Termin wurde, wie auch in der Vergangenheit, mit den Ausschankstellen gemeinsam bestimmt.

Weitere Informationen und Aktionen zur Mandelblüte in Neustadt an der Weinstraße gibt es unter https://www.neustadt.eu/Mandelblüte.

Quelle: Titelfoto MRN-News /

Quelle Text:

Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße