Mannheim – VfR Mannheim unterliegt dem SV Fellbach mit 0:2 (0:1)

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Verdiente Niederlage

(mk) Für die Mannheimer Rasenspieler war es ein bitterer Freitagabend im Schwabenland. Anstatt mit den fest eingeplanten drei Punkten die Heimreise anzutreten, musste sich der VfR beim SV Fellbach nach unbefriedigender Leistung mit 0:2 (0:1) geschlagen geben.

Auf einem rutschigen Kunstrasenplatz fehlte es den Blau-Weiß-Roten über 90 Minuten an der notwendigen Durchschlagskraft. Zwei bis drei Halbchancen konnten zwar kreiert werden, allerdings wurden diese nicht sauber zu Ende gespielt. Gleichzeitig hätte ein zu kurz geratener Rückpass beinahe zu einer ersten Fellbacher Großchance geführt. Im ersten Durchgang deutete vieles auf ein torloses Remis hin, doch praktisch mit dem Pausenpfiff markierte Patrick Fossi mit einem direkten Freistoßtor die Führung des Aufsteigers (45.+2).

Mit dem Rückstand im Rücken wollte der VfR nach Wiederanpfiff zunächst geduldig weiterspielen. Nach etwas mehr als 50 Minuten erwies sich jedoch ein Mannheimer Eckball als verhängnisvoll. Die Blau-Weiß-Roten bekamen zwar den zweiten Ball zu fassen und schlugen ihn in den Strafraum, doch das entscheidende Duell ging verloren. Fellbach schaltete schnell um und stellte durch Leon Leuze auf 2:0 (55.). In den verbleibenden 35 Minuten rannte der VfR pausenlos an, um zumindest einen Zähler zu retten, allerdings konnten gegen einen griffigen Gegner keine nennenswerten Tormöglichkeiten verbucht werden.

Somit blieb es bei der 0:2-Niederlage, die auch Marcel Abele als leistungsgerecht bewertete. „Wir haben es nicht geschafft, an unsere Leistung heranzukommen. Am Ende muss man leider sagen, dass es ein verdienter Sieg für Fellbach war“, resümierte Abele enttäuscht.

Steno:

Aufstellung SV Fellbach: Berisha, Bauer, Binner, Egle, Fossi (66. Causevic), Dreher, Leuze (77. Sanyang), Bauer (61. Njie), Campanile, Hohloch (87. Terpsiadis), Durmus (90. + 4 Moreno)

Aufstellung VfR Mannheim Bisinger, Sentürk (84. Vrella), Akoto, R. Becker, Rona, Marx, Korte (58. Kwadwo), Paraschiv, Esswein, Pander (71. Hofer), Wooten

Tore: 1:0 Fossi (45. + 2)

2:0 Leuze (55.)

Zuschauer: 210

Schiedsrichter: Julian Gumz

Foto (Archiv): Edmund Nohe Quelle VfR Mannheim